Divorce entre les pays arabes et la Qatar suite à sa politique « double face »

L’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Bahreïn et les Émirats arabes unis et l’Iran ont décidé de couper leurs liens avec le Qatar.

Yaacov Amidror qui est aussi l’ancien major général et conseiller de sécurité nationale d’Israël, et aussi dans le passé, le chef du département de recherche du renseignement militaire israélien a réagit sur la radio Glatz et a dit que cette décision des Etats sunnites est pour « essayer de se défendre ».

Le major-général Yaakov Amidror a expliqué ce matin (lundi) dans une interview que cette rupture diplomatique entre les Etats arabes et le Qatar est lié au comportement du Prince du Qatar :

« Pendant des années, il a mené une politique à deux faces », a déclaré Amidror et a ajouté: « D’une part, la base américaine est stationnée là-bas, et d’autre part il a des relations amicales avec l’Iran et soutien les Frères musulmans et le financement d’Al-Jazira ».

Amidror a évoqué la possibilité que la décision des Etats sunnites modérés ne soit pas forcément associée à la visite du Président des États-Unis, Donald Trump ,il y a deux semaines qui a demandé d’expulser les terroristes.

« Je ne pense pas que cela est lié aux pressions américaines, ils ont une relation complexe avec le Qatar et ces pays arabes cherchent à se protéger en prenant une distance avec le Qatar » .

Le Qatar a réagi à la décision de l’Arabie Saoudite, l’Egypte, Emirats Arabes Unis et Bahreïn de rompre les relations avec l’Etat. Al-Jazira a rapporté que l’annonce du ministère des Affaires étrangères à Doha : » nous affirmons que cette rupture est injustifiée et nous en sommes désolés. Il n’y a pas de justification concernant le soutien au terrorisme ».

