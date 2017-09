Le discours du Mufti du Hamas: « Israel est plus humain que Abbas qui laisse mourir les gens de Gaza »

Un événement extraordinaire a eu lieu hier au sermon du vendredi dans la mosquée Al Qatiba dans la ville de Gaza.

Le Mufti du Hamas, Marwan Abu Ras, qui sert également de membre du Conseil législatif palestinien du Hamas et président de l’Association des érudits religieux de Gaza, a causé une grande tempête suite à laquelle de nombreux fidèles musulmans ont quitté la mosquée avec colère.

Qu’est-ce que Abu Ras a dit dans un sermon qui a mis en colère tout le public dans la mosquée ?

Le Mufti a insisté pour dire que Abu Mazen était un traître et agissait pour nuire aux habitants de la bande de Gaza en coupant l’électricité, et en stoppant l’envoi de médicament, et en interdisant le transfert des malades en Israel

Mais ce qui fut le plus étonnant et lorsqu’il a ajouté que c’était Israel qui a demandé à Abu Mazen d’accorder plus d’aide aux résidents de la bande de Gaza face à l’opposition de Abu Mazen … Selon certaines personnes présentes, Abu Ras a même affirmé que les Israéliens sont plus humain que le Fatah.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI