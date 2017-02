Les dirigeants juifs américains dénoncent la torture des prisonniers par l’Autorité palestinienne

Suite aux 221 millions de $ d’aide américaine accordée à l’Autorité palestinienne (AP), les dirigeants juifs américains et les organisations à travers le spectre politique, dénoncent l’utilisation de la torture contre les prisonniers par cette même Autorité Palestinienne.

Le journaliste arabe israélien, Khalid Abu Toameh, a affirmé la semaine dernière que la prison centrale de Jéricho de l’AP était devenue un « bastion de la torture ». Sur le site de l’Institut Gatestone, Toameh a cité un nouveau rapport de l’Organisation arabe pour les droits de l’homme, sur les forces de sécurité de l’AP qui ont commis plus de 3000 violations des droits de l’homme en 2016.

Cette constatation concorde avec le dernier rapport d’Amnesty International sur les droits de l’homme dans le territoire contrôlé par l’AP, qui a constaté que la torture était «commune» dans les prisons de l’AP.

Jean Calvin, qui a été élevé dans la ville de Shehem, décrit dans une interview avec JNS.org cette semaine comment il a été arrêté par l’Autorité palestinienne en 2010 pour sa conversion de l’islam au christianisme. Dans la prison centrale de Shehem, les policiers l’ont frappé à plusieurs reprises et l’ont confinés dans une cellule sombre : « elle était si petite, je ne pouvais pas tenir debout. »

Calvin, qui vit maintenant aux États-Unis, a confirmé que des opposants politiques au régime de l’AP sont souvent torturés en prison. Il a dit que sept de ses membres de la famille, qui ont été détenus par l’Autorité palestinienne en raison de leur association avec les Frères musulmans ou le Hamas, ont été soumis à des tourments tels que d’être forcés de tenir leurs mains liées en l’air pendant deux jours.

«Mon oncle au retour de son interrogatoire est devenu aveugle, et un de mes frères a subi de sévères blessures au dos», a déclaré Calvin.

Betty Ehrenberg, directeur exécutif du Congrès juif mondial pour l’Amérique du Nord, a déclaré: «il est scandaleux que l’argent des contribuables américains, destinés à aider à construire la paix avec les Palestiniens, qui devrait soutenir les services de base tels que l’éducation et les soins de santé, sont plutôt utilisés pour permettre aux agresseurs de droits de l’homme de torturer. » a déclaré Ehrenberg sur JNS.org .

Ehrenberg a ajouté que si un Etat palestinien était établi, ses dirigeants pourraient continuer à se livrer à des violations des droits de l’homme. «Quel genre d’état peut être créé par une telle société, et comment peut-on attendre d’Israël de faire la paix avec celui-ci ?» a-t-elle demandé.

Rabbi Abraham Cooper, doyen associé du Centre Simon Wiesenthal, a déclaré sur JNS.org, que les dirigeants arabes palestiniens qu’il a rencontrés, lui avaient déclaré que le soutien palestinien de l’AP était extrêmement faible en raison de la corruption et des violations des droits humains par les dirigeants de l’AP.

« Un chef de clan important dans la région d’Hébron a estimé que la cote d’approbation publique de l’AP était de 2% », a déclaré Cooper. « Les responsables de l’AP veulent un Etat, mais ils ne veulent pas prendre la peine de mettre en place des institutions démocratiques nécessaires pour diriger effectivement un état et pourquoi le devraient-ils, si les chèques d’aide étrangère arrivent, peu importe pourquoi ? »

«La seule façon de réformer le comportement de l’AP est qu’il y ait une étiquette de prix », a ajouté Cooper. «Les gouvernements et les ONG qui ont donné de l’argent pour construire le système judiciaire et pénal des Palestiniens, doivent veiller à ce qu’il y ait reddition de comptes, la transparence et une surveillance stricte. Sinon, vous pouvez supposer que s’il y a un Etat palestinien, il y aura la corruption et la torture et rien ne changera. En fin de compte, tout cela revient au carnet de chèques. »

Le Comité American Israel Public Affaires (AIPAC) est également troublé par les dernières preuves de l’utilisation de la torture par l’AP. «Nous sommes préoccupés par les rapports de violations des droits humains par le Hamas ou l’Autorité palestinienne », a déclaré le porte-parole de l’AIPAC, Marshall Wittman sur JNS.org. «La loi actuelle prévoit l’administration d’un mécanisme permettant d’enquêter et de répondre à de telles violations. »

Ces désaccords des actions de l’Autorité palestinienne ont été également exprimés par des groupes juifs américains libéraux. Ori Nir, porte-parole pour les Américains pour la Paix Maintenant, a dit: «Nous sommes conscients des rapports de torture et des mauvais traitements des détenus infligés par les services de sécurité de l’Autorité palestinienne. »

Nir a essayé de faire endosser la responsabilité de ces tortures au sein de l’AP, à Israel: «Nous sommes vraiment préoccupés par de telles pratiques, et croyons qu’ils devraient arrêter, même si elles sont faites dans le cadre d’une coopération étroite en matière de sécurité de l’AP avec Israël pour lutter contre le terrorisme « .

Le rabbin Michael Lerner, le militant progressiste chevronné et rédacteur en chef du magazine Tikkun, a dit sur JNS.org, «Je m’oppose à tout usage de violence ou de torture, peu importe si c’est un groupe opprimé, il n y a pas de justification à la violence « .

Il est tout de même dommage que ces mêmes dirigeants ne condamnent pas aussi les violences de ces mêmes palestiniens sur les Juifs tous les jours sur les routes israéliennes, et les attentats, même si la motivation de ces dirigeants reste noble.