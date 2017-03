Les dirigeants arabes soutiennent le « Shérout Léoumi » ou Service national pour la communauté arabe d’Israël.

Les députés israélo-arabes ont pour la première fois accepté de soutenir un nouveau programme de service civil national pour les étudiants arabes quittant le secondaire.

Le programme est semblable à celui exécuté par de nombreuses femmes juives et druzes qui sont dirigées vers les hôpitaux ou les écoles au lieu de servir dans les Forces de défenses israéliennes (unités combattantes).

Les citoyens arabes d’Israël ont été exemptés du service militaire depuis que l’État d’Israël a été établi en 1948. D’autres communautés avec des exemptions larges, telles que des femmes juives religieuses-observatrices, ont participé pendant des décennies à un programme parallèle de service civil national qui implique le bénévolat (shérout léoumi) dans une variété d’institutions et d’organisations, y compris les hôpitaux et les écoles.

Historiquement, le programme national de services a été coordonné par le ministère de la Défense et la communauté arabe a jusqu’à présent rarement participé.

Le chef de la liste arabe conjointe Ayman Odeh et ses homologues Masud Ganaim et Jamal Zahalka ont maintenant soutenu une nouvelle initiative dirigée par des ONG qui a été pilotée pendant un an avec 160 participants. Les participants au programme font du bénévolat au sein des communautés arabes, dans des conditions similaires aux participants juifs et druzes dans le cadre du service civil national.

Tant Odeh que Ganaim ont souligné la valeur du bénévolat et la nécessité de solutions de rechange au service national. Ayman Odeh a déclaré: «Pour relier le bénévolat civil au ministère de la Défense, il s’agit de politiser … Tout projet alternatif dans ce contexte est le bienvenu.»

Le nouveau programme est une initiative conjointe du Fonds Abraham, une ONG israélienne axée sur la coexistence, et du Centre arabo-juif pour l’égalité, l’autonomisation et la coopération. Les municipalités locales arabes dans six villes opèrent ainsi.

Le programme est actuellement financé par la fondation de bienfaisance Yad Hanadiv, mais les organisateurs espèrent recevoir un financement du ministère israélien et l’aide sociale lorsqu’il sera étendu à dix endroits du pays.

