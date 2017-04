La dirigeante de l’extrême droite française « révèle ses racines égyptiennes »

Nous sommes à quelques jours du premier tour des élections présidentielles françaises, la candidate du Front national a révélé que sa grand-mère Pauline est copte et qu’ elle est née en Egypte, où elle a vécu la majeure partie de sa vie.

Sur sa page « Twitter » officielle, Marine le Pen a exprimé sa tristesse et sa solidarité avec les Coptes d’Egypte, après les attentats qui ont visé deux églises à Tanta et Alexandrie, lors des célébrations des Rameaux.

Sur un premier tweet, elle a dit : « Je veux d’abord exprimer ma sympathie et la tristesse pour les Coptes d’Egypte », dit-elle et dans le second tweet: « Je veux dire que ma grand-mère Pauline, copte, est née et a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte. »

Marine le Pen est née en 1968, c’est la fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national et l’ex-patron, pendant plus de 40 ans puis a renoncé à sa présidence en faveur de sa fille.

Elle a étudié le droit et a été élu membre de l’Union européenne en 2004 et a été réélu en 2009, par le Parti du Front national et l’a présidé depuis 2011.

Marine le Pen, la candidate du parti à la présidence française en 2012, a obtenu 14 pour cent des voix au premier tour, derrière le président socialiste actuel François Hollande, et son ancien rival de droite, Nicolas Sarkozy.

Cette fois ci , en 2017, elle risque de passer au premier tour.

