Un dirigeant israélien: ‘Si la présence de l’Iran se répand en Syrie, nous attaquerons le palais d’Assad’.

La rencontre entre Netanyahu et Poutine fut-elle calme et détendue? Selon le rapport, une source principale par un dirigeant israélien restée anonyme a déclaré au journal Al Jareeda que la réunion entre les deux dirigeants n’a pas abouti à un accord, mais il a été clairement établi qu’Israël dispose des outils et des capacités nécessaires pour agir dans toutes les situations.

Israël continue de coordonner ses décisions avec les États-Unis et la Russie dans tout ce qui se passe en Syrie, mais cela peut changer les règles si la présence de l’Iran se stabilise dans l’air, la mer et les terres en Syrie.

Des progrès ont été réalisés ces derniers jours par le Hezbollah, l’armée libanaise et l’armée syrienne en Syrie suite à un cessez le feu mais selon ce responsable militaire,cette interruption était planifiée avec Daesh. Le haut fonctionnaire a déclaré que l’accord entre le Hezbollah, Jabhat al-Nusra et l’organisation Daesh et l’armée syrienne et libanaise avait été préparée depuis un mois.

En effet, l’armée libanaise a déclaré un cessez-le-feu pour tenter de négocier avec Daesh sur le retour des prisonniers et des méthodes de capitulation. Malgré l’offensive combinée et la déclaration de cessez-le-feu, l’armée libanaise a jusqu’à présent nié qu’elle coordonne son activité militaire avec l’armée syrienne ou le Hezbollah. Pendant l’offensive, l’armée libanaise et le Hezbollah ont signalé des progrès dans la guerre dans le nord-est du pays.

Il y a seulement trois jours, le Secrétaire Général du Hezbollah Nassralah a loué les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu, en disant qu’il « cherche un accord avec Daesh. » et ajoutant que plus de 100 kilomètres sous le contrôle de Daesh avaient été réoccupés par ses hommes et libérés, affirmant que seulement 20 kilomètres restaient sous le contrôle de l’Etat islamique.