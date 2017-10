La directrice général de Bezeq se dit fière de faire partie de la « liste noire de l’ONU »:  » Nous continuerons à fournir nos services partout en Israel »

La directrice général de Bezeq Stella Gendler a fièrement informé Facebook que la société avait reçu un avertissement concernant l’inclusion de Bezeq dans la «liste noire» de l’ONU.

Gendler a rappelé aux Nations Unies, « organisation anti-israélienne » que « Bezeq » continuera à servir les localités de Judée Samarie du Golan et Jérusalem Est ainsi que tous les citoyens israéliens vivant sur le territoire internationalement reconnu de l’Etat au sein de la « Ligne verte ».

Le soir même, Stella Gendler a retiré le post sur Facebook; tel que rapporté par The Marker – à la demande du ministère des Affaires étrangères d’Israël. Ces mêmes lettres d’avertissement ont été envoyés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à la plupart des grandes sociétés israéliennes, mais personne, sauf la directrice général de Bezeq, n’a eu l’idée d’utiliser ces documents à des fins publicitaires ou politiques.

La « Liste noire » des entreprises internationales entretient des relations commerciales avec les localités israéliennes dans les territoires qui se disent « palestiniens », constitués par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, conformément à la recommandation de la résolution du Conseil de sécurité 2334, qui appelle tous les États à « établir une distinction entre le territoire de l’Etat d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 « .

En vertu de l’ adoption en Mars 2016 de la décision du CDH au cours des derniers mois ont commencé à envoyer les entreprises israéliennes et étrangères opérant dans notre pays, ce qui empêche l’inclusion dans la « liste noire » si elles ne cessait de travailler avec les colonies israéliennes. Ces mises en garde ont reçu des grandes entreprises internationales et certains d’entre eux ont promis de répondre à tout pour réduire leurs activités en Israël pour leur propre incapacité à distinguer entre le territoire internationalement reconnu et les établissements.

Les diplomates israéliens tentent d’empêcher la publication de la «liste noire», qui devrait être promulguée d’ici la fin de cette année. En août, le Washington Post a rapporté que l’administration Trump travaille également dans cette direction. Bien que l’inscription sur la «liste noire» de l’ONU n’entraîne aucune conséquence juridique, sa publication est entachée de diverses complications économiques pour Israël.