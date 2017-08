La directrice d’un hôtel en Suisse a déclaré avoir eu tort de publier des consignes aux ‘invités juifs’ comme se doucher avant de se baigner

La directrice d’un hôtel en Suisse a déclaré qu’elle avait eu tort de publier des panneaux indiquant aux ‘invités juifs’ de se doucher avant d’entrer dans la piscine mais aussi de limiter l’accès au réfrigérateur seulement pour les touristes juifs.

Ruth Thomann, qui dirige l’hôtel Paradies Arosa au sud-est de Zurich, a répondu lundi aux articles publiés dans les médias israéliens suite aux panneaux mis en place par le personnel de l’hôtel au cours du week-end.

‘Je n’ai rien contre les Juifs, que nous recevons régulièrement et chaleureusement ici’, a-t-elle déclaré : ‘J’ai peut-être choisi les mauvais mots ; Les panneaux auraient dû être adressés à tous les invités au lieu de le faire seulement pour les juifs. ‘

Thomann a supprimé les panneaux après les plaintes.

Suite à cette information, la vice ministre israélienne Tzipi Hotovely, a condamné les actions de l’hôtel comme ‘un acte antisémite du genre le plus mauvais et le plus laid’, de son bureau. Hotovely a déclaré que Thomann devrait être poursuivie pour crime de propos haineux et a mentionné que les pancartes révélaient l’antisémitisme connu et présent dans toute l’Europe.



‘Malheureusement, l’antisémitisme en Europe est toujours une réalité et nous devons nous assurer que de tels incidents soient punis sévèrement afin de servir de dissuasion pour ceux qui vivent encore du germe de l’antisémitisme’, a déclaré M. Hotovely.

Thomann a déclaré que son personnel ne permettait qu’aux invités juifs de prendre ou placer de la nourriture dans le réfrigérateur normalement réservé au personnel.

‘Le signe a été adressé aux invités juifs simplement parce que les autres invités ne sont pas autorisés à mettre de la nourriture dans le réfrigérateur, et nous voulions que nos invités juifs ne puissent placer leur nourriture qu’à des heures fixes, car sinon la situation était impossible à gérer’, a-t-elle dit. .

Elle a également déclaré par ailleurs que seuls les invités juifs de l’hôtel sont allés dans la piscine en portant des T-shirts.

Cela a incité le personnel à mettre en place un panneau indiquant : ‘À nos invités juifs: prenez une douche avant de nager et après avoir nagé. Si vous brisez les règles, je serais obligé de fermer la piscine pour vous. ‘[Sic]

Concernant le panneau sur le réfrigérateur :’ Pour nos invités juifs : Vous pouvez approcher le réfrigérateur entre les heures : 10.00- 11h00 le matin et 16.30-17.30 dans la soirée. J’espère que vous comprenez que notre équipe n’aime pas être dérangée à chaque fois.’

Thomann a dit que si l’hôtel veut que ses invités juifs se sentent à la maison, « le comportement de certains de ces invités rend les autres clients mal à l’aise et nous avons reçu des plaintes, donc nous devons être responsables de tous nos invités et trouver un équilibre. ‘

Les invités juifs, a-t-elle dit, comprennent des juifs orthodoxes du Royaume-Uni, de la Belgique et d’Israël.