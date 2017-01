Le directeur musical, Zubin Mehta quitte l’Orchestre philharmonique d’Israël

Zubin Mehta, qui est le directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Israël depuis près de la moitié d’ un siècle a annoncé qu’il prendrait sa retraite en 2019 de l’Orchestre philharmonique d’ Israël.

Mehta, né en Inde en 1936, devient directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Israël en 1977 et a été nommé directeur pour la vie en 1981. En 2012, il a reçu la Médaille présidentielle de la distinction par le Président d’Israël, Shimon Peres .

En acceptant le prix, Mehta a déclaré : «Ce qu’Israël m’a donné au cours des 50 dernières années doit revenir à mes musiciens jouant tous les soirs dans le monde avec des profondeurs de l’âme »

Mehta a mené l’Orchestre philharmonique de New York pendant 13 ans. Avant cela, il a dirigé le l’orchestre Philharmonic de Los Angeles pendant près de deux décennies et l’Orchestre symphonique de Montréal pendant six ans. Il reste un chef d’orchestre invité des orchestres du monde entier.

Il est le fils de Mehki Mehta, le fondateur de l’Orchestre symphonique de Bombay. Zubin Mehta est un citoyen d’ honneur de Tel – Aviv et Florence, ainsi que membre honoraire de l’Opéra national de Vienne, l’Opéra d’État de Bavière et la Société des Amis de la Musique à Vienne.

Il est apparu de nombreuses fois à Buenos Aires, Argentine avec de grands concerts sur l’Avenida et le 9 Juillet, a fait le mythique obélisque, Luna Park et le Teatro Colón accompagné par le Philharmonique de New York, Israël, Munich et le Maggio Musicale Fiorentino.

Zubin était un élève de l’ école secondaire St. Mary, après l’ école secondaire pensé à étudier la médecine, mais son destin a changé quand il est devenu un étudiant en musique à Vienne , à dix – huit ans.

En 1958 , il a joué à Vienne ses débuts de réalisateur. Cette même année , il a remporté le Concours International de Direction musicale à Liverpool et a été nommé assistant du Directeur Royal de l’orchestre Philharmonic de Liverpool.

