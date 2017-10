Le directeur de Lehava arrêté comme un vulgaire voyou: « Hier, 16 filles juives avec des arabes nous ont demandé de l’aide « 

Anat Gopstein, la femme du directeur de Lehava qui a été menottée et arrêtée hier par la police a tenu à montrer son choc et sa déception face au comportement de la police. Elle a dit dans une interview sur le site Kol Yehoudi que la police a agit comme le bras exécutif du mouvement réformiste. « Notre crime est l’amour d’Israël, mais sachez que seulement hier nous avons reçu 16 demandes, dont neuf filles (en couple avec des arabes) qui demandent vraiment de l’aide ».

Hier la police a arrêté plusieurs militants de l’organisation Lehava qui travaillent contre l’assimilation des filles d’Israël avec des arabes ou des palestiniens, dirigé par le président Benzi Gofstein. Le tribunal de première instance de Jérusalem a rejeté la demande de la police visant à prolonger la détention provisoire de Gofstein et a jugé que la preuve contre lui était faible et la fait libérer.

Cependant, la police a annoncé qu’elle interjetterait l’appel de la décision, et le tribunal a retardé l’exécution de la libération jusqu’à l’audience d’aujourd’hui devant le tribunal de district. L’arrestation de plusieurs militants supplémentaires a été prolongée jusqu’à jeudi.

Dans une interview, Anat Gopstein, la femme du président qui travaille depuis de longues années pour le bien des filles d’Israël sur une base quotidienne, continue à répondre aux appels à l’aide de certaines filles juives malgré le harcèlement de la police et des arrestations.

« Le tribunal a libéré Bentzi et le juge a déclaré que les preuves contre lui sont faibles et qu’il n’y a pas de véritable raison de l’arrêter « , souligne-t-elle. « Benzi a été soupçonné et interrogé sur le fait qu’il ait dit à une fille juive que » ça ne vaut pas la peine de sortir avec un Arabe parce que ça finit toujours par un désastre « .

Anat raconte que Benzi n’était pas soupçonné d’infractions supplémentaires dans l’affaire. « La police est dans ce cas le bras exécutif de la Réforme et de la gauche, et c’est une guerre politique, pas criminelle. La nôtre est l’amour d’Israël, car en Israël, il est considéré comme un crime de prendre soin des Juifs en Israël. «

Anat Gofstein a ajouté qu’hier l’organisation Lehava a reçu l’appel de 16 nouveaux cas de filles demandant de l’aide. « Sur seize références, neuf étaient des appels qui avaient besoin d’aide rapidement », dit Anat, et ce week-end dernier, une mère qui a souffert de mauvais traitements à la fois physiquement et émotionnellement par son conjoint arabe est maintenant traitée dans son appartement.

« Bien que l’arrestation de Gofstein soit difficile , nous continuons de travailler pour ces filles, mais Dieu merci, nous avons un rôle de plus en plus actif et nous continuerons à travailler avec diligence.

