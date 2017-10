Le directeur de l’école juive de Londres ordonné prêtre de l’Église d’Angleterre

Patrick Moriarty, 51 ans, qui n’est pas juif, a été directeur de l’école secondaire communautaire juive au nord de Londres, ou JCoSS, depuis 2012, a rapporté The Times of London samedi. L’école compte 1 300 étudiants et 100 enseignants.

« Le conseil d’administration est fier d’avoir un non-juif à la tête de l’école et plus fier encore qu’il ait pu trouver le temps de faire passer ses propres croyances religieuses au niveau supérieur », a déclaré Jeremy Kosky, président des gouverneurs de l’école.

Une poignée d’écoles juives en Amérique du Nord ont des directeurs d’école ou des directrices non juifs qui supervisent le programme général ou l’école tout entière tandis qu’un membre du corps professoral juif dirige des études juives. JCoSS a un directeur de l’apprentissage juif ainsi qu’un directeur de la vie juive.

Moriarty, qui travaille 70 heures par semaine, a été nommé curé adjoint à Sainte-Marie-la-Vierge, dans le quartier londonien de Barnet, après avoir été ordonné diacre en juillet à la cathédrale Saint-Albans.

Les nouveaux collègues de Moriarty à St. Mary the Virgin étaient heureux de le partager avec l’institution juive, ont-ils dit.

«Le travail de Patrick au sein de la communauté juive et dans les milieux interconfessionnels élargis est incroyablement enrichissant pour nous, car j’espère que nos prières et notre soutien sont enrichissants pour lui», a déclaré James Mustard, le recteur d’East Barnet.

Moriarty a déclaré au Times que ses responsabilités d’église étaient la plupart du temps le dimanche, mais il a déjà eu l’expérience d’avoir à échanger ses vêtements décontractés en tenue de bureau lors d’une journée scolaire.

Interrogé sur la façon dont les élèves de l’école juive ont répondu à son nouveau rôle clérical, il a dit: «Ils disent simplement:« Est-ce que ce sont vos vêtements de vicaire, monsieur? Personne ne bat vraiment la paupière, mais j’essaie de ne pas errer à l’école comme ça. Ce serait déroutant dans n’importe quel lieu de travail, mais il est certainement à la tête d’une école juive. »

Dans un bulletin aux étudiants en mai, Moriarty a écrit: « A partir de juillet, je peux utiliser officiellement le titre » Rev. » (comme un Rav [Hébreu pour rabbin], mais avec des tenues différentes …) et porter le collier clérical; Je n’ai pas l’intention de faire quoi que ce soit à JCoSS, et le travail de la journée se poursuivra comme avant. « Rev. est court pour révérend.

Les collègues JCoSS de Moriarty l’ont soutenu et encouragé pour ce qu’il a décrit comme un «chemin plutôt inhabituel».

Il a reçu des boutons de manchette et des chaussettes qui disaient «Faites-moi confiance, je suis vicaire», ainsi que les souhaits des parents soulagés que son nouveau rôle ne signifie pas qu’il avait l’intention de démissionner, a rapporté The Times.