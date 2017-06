Le directeur artistique du festival de Akko démissionne pour protester contre la censure de la gauche radicale en Israël

Le directeur artistique du Festival du Théâtre de Akko, Avi Gibson, a démissionné pour protester contre la censure d’artiste contre Israel comme Einat Weitzman. Ce week-end , six des huit artistes ont aussi démissionné de ce festival. Weizman est affiliée à la gauche radicale en Israël.

Pour rappel, la ministre de la Culture et du Sport Miri Regev lors d’un discours et après plusieurs jours avant la demande de ne pas montrer des spectacles avec des gens qui apparaissent entièrement nus s’est fait huer par une foule lui demandant de rentrer chez elle. Elle s’est aussi battue pour que cesse le financement d’artiste de la gauche radicale et qui attaquent Israel tout en recevant des subventions.

Regev, qui a déjà appris des réactions fortes lors de ses discours, ne fut pas sensible face à une foule sifflant et a conclu, au grand dam de ceux qui protestent contre elle, qu’elle ne fermera pas sa bouche et ne changera pas d’avis.

« Personne ne va fermer ma bouche, ni vous. J’ai le droit de dire ce que je crois », a déclaré Regev, au début des protestations et des huées.

Sa demande de ne pas permettre l’affichage de personnes nues fut la suivante : « La fin de la raison humaine fut de manger de l’arbre de la connaissance suivi par la honte de la nudité, et a été suivie par les vêtements. Il n’y a aucun signe d’une culture humaine plus importante que le vêtement. Tout comme je soutiens la liberté d’expression que je croit et la liberté du financement de l’État, sachez que les fonds publics ne peuvent pas être mis à disposition pour ceux dont leur liberté d’expression constitue une violation du public lui-même ».

« L’art israélien est jeune, nouveau, dynamique et bien, et pourtant il a des échanges culturels fructueux avec notre nation ancienne. Ce soir, profitez de tous les spectacles polyvalents. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce festival et souhaite la bienvenue aux invités qui sont venus de loin, se passionnant pour ce qui se passe ici. En général, nous avons plus de respect et certainement aussi pour nos invités de l’étranger. Je vous invite à rester ici à Jérusalem, cette ville charmante et belle dans le monde et visiter l’Etat d’Israël car nous avons un grand pays ».

תיעוד מפסטיבל ישראל: שריקות בוז וקריאות « לכי הביתה » לשרה רגב בזמן נאומה @akivanovick pic.twitter.com/tpA1k35oIR — חדשות 10 (@news10) 1 juin 2017

קריאות בוז ושירת « לכי הביתה »: סערה בנאום שרת התרבות בפסטיבל ישראל. @akivanovick עם הפרטים >> https://t.co/p1svGyJQqU pic.twitter.com/5gvzkw2QoI — חדשות 10 (@news10) 1 juin 2017

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr