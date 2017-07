Les diplomates de l’ambassade d’Israël ‘bloqués’ dans l’enceinte de l’Ambassade d’Israël à Amman  se trouvent dans une  » situation dangereuse »

Selon les médias Jordaniens , les diplomates de l’ambassade d’Israël ‘bloqués’ dans l’enceinte de l’Ambassade d’Israel à Amman se trouvent dans une » situation dangereuse » selon un diplomate dont le nom n’a pas été cité par les médias.

#Jordan #IsraelEmbassy diplomats are "stucked" in #Amman compound "Dangerous situation" An unnamed diplomat quoted by 🇮🇱media pic.twitter.com/0LfgT6wOt1

— Saji Assi (@assi_saji) 24 juillet 2017