Ce dimanche | Ehud Olmert sort de prison et le député Arabe Ghattas y rentre pour deux ans !

Basel Ghattas débutera demain une peine de deux ans dans la prison Gilboa. Le député arabe, Ghattas a été condamné à deux ans de prison après avoir été reconnu coupable de contrebande de téléphones cellulaires avec les prisonniers de sécurité de la prison Ketziot.

Plusieurs arabes ont protesté dans le village Rama, accompagné de ses collègues du parti, les membres du Haut Comité et des citoyens arabes d’Israël: Ghattas a dit : » Demain, je vais me rendre en prison en raison d’un acte motivé pour des raisons humanitaires », at-il dit.

Ce même jour, après un an et quatre mois, l’ancien premier ministre Olmert sortira de la prison Ma’asiyahu et rentrera chez lui. La Commission des libérations conditionnelles s’est opposée suite à une autre affaire. Le procureur général devra vérifier la révélation de documents classifiés révélés dans son dernier livre.

Olmert sera libre, dès demain matin à 7h00 .

