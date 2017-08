Le dictateur Abbas envoie ses meilleurs vœux « santé et bonheur » au dictateur nord-coréen

En l’honneur de ‘La Journée de la Libération’, le leader palestinien a souhaité ‘la santé et le bonheur ‘au despote nord-coréen Kim Jong-un.

Dans un mouvement qui ne devrait pas être une surprise pour quiconque et suit la politique mondiale, Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne (AP), a envoyé ses félicitations mardi au despote nord-coréen Kim Jong-un. Alors que les deux dirigeants gouvernent des populations à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, les deux utilisent des tactiques semblables pour annuler la liberté d’expression, la détention et la torture des dissidents et diffusent une propagande sauvagement fausse sur l’opposition interne et externe.

Abbas a envoyé ses salutations en l’honneur de la «Journée de la libération», souhaitant à l’homme fort nord-coréen «toute la santé et le bonheur», selon l’agence de presse officielle WAFA.

Kim est resté dans les nouvelles internationales pour avoir menacé de tirer des missiles sur le territoire Pacifique américain de Guam, en plus de son développement largement médiatisé de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), qu’il a l’intention d’ajuster aux ogives nucléaires.

La mesure dans laquelle la Corée du Nord collabore avec l’Iran dans le développement de ses capacités nucléaires reste inconnue, cependant, les principaux experts ont souligné les liens étroits entre les deux régimes répressifs et leurs quêtes pour acquérir des armes de destruction massive. Les images satellitaires confirment également les liens entre l’Iran et la Corée du Nord et leur coopération sur la recherche nucléaire.

Abbas a également ‘exprimé sa reconnaissance pour … les positions stables de la Corée soutenant les droits des personnes [palestiniennes] et les … luttent pour mettre fin à l’occupation et établir notre état indépendant et sa capitale à Jérusalem-Est – la garantie la plus sûre en réalisant une paix juste que recherche tous les peuples de la région ‘, selon une traduction fournie par Palestinian Media Watch.