Deux terroristes arabes emprisonnés pour avoir planifié un attentat à Jérusalem inspiré par Daesh

Deux terroristes arabes ont été condamnés à une peine de prison lundi après avoir été reconnu coupable de la planification d’une attaque terroriste inspirée par Daesh.

Musab Aliyan et Samir Abed Rabbo, résidents de Jérusalem-Est, ont construit un engin explosif et ont prévu de l’utiliser contre une des véhicules des forces de sécurité israélien dans la capitale.

Aiyan a été condamné à 10 ans de prison, tandis que Abed Rabbo a été condamné à neuf ans.

Selon l’acte d’accusation, les deux ont conspiré pour mener à bien l’attaque au nom de l’ISIS.

Aliyan, 24 ans, a commencé à soutenir l’organisation terroriste en 2014. Il a participé à un groupe d’étude de la religion, où il a été introduit l’idéologie de Daesh.

Il se voyait dans le cadre de l’organisation terroriste, et s’est aussi identifié comme un membre de Daesh.

En Octobre 2015, Aliyan a tenté de joindre les rangs de Daesh en Syrie. Il a quitté Israel pour la Jordanie aprés avoir reçu un passeport jordanien avec lequel il pourrait voyager en Turquie et de là vers la Syrie, mais il a été arrêté par les autorités en Jordanie et renvoyé en Israël quelques jours plus tard.

Après son retour en Israël, Aliyan a commencé à recueillir des fonds afin qu’il puisse demander au consulat de Turquie un visa pour le pays. Il a également étudié la possibilité de se rendre chez Daesh en Syrie à travers la péninsule du Sinaï.

Pendant ce temps, le deuxième terroriste, Abed Rabbo, a suivi les activités de Daesh via le web et a appris plus sur le groupe.

À la fin de 2015, Aliyan a décidé de mener une attaque et a demandé l’aide de Abed Rabbo, car il savait que l’autre homme avait de l’expérience dans les bombes.

Selon l’acte d’accusation, les deux terroristes ont acheté un téléphone cellulaire pour être utilisé comme une télécommande pour faire exploser l’explosif ainsi qu’un moulin à café pour moudre les matériaux nécessaires pour créer l’explosif. Ils ont également acheté un ampèremètre et de l’oxyde de fer en poudre, pour la bombe.

Plus tard, ils se sont également réunis pour discuter des matériaux supplémentaires dont ils ont besoin pour compléter la bombe ainsi que la façon de procéder à l’attaque.

