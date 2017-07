Deux soldats sont morts proche de Eilat apres que leur véhicule est tombé d’une falaise

Deux soldats ont été tués près de Eilat vers 11h00 lorsque leur camion s’est renversé près de l’autoroute 12, près d’Eilat. Le camion roulait et s’est écrasé dans l’abîme. Les brigades de pompiers sont arrivés sur les lieux et ont secouru les soldats et les équipes du Magen David Adom et les forces médicales de l’armée israélienne n’ont pu que confirmer leur mort.

Un des deux est un soldat régulier et le second un réserviste. La police militaire a lancé une enquête sur les circonstances de l’accident.

Le secouriste Bitton Ashkenazi a déclaré: « Quand nous sommes arrivés, nous avons vu un fossé et un camion qui a chuté de la route en position à l’envers . Deux hommes étaient bloqués et inconscients. Les pompiers sont arrivés sur les lieux afin de sauver les deux hommes blessés qui ont subi des blessures graves et ont déclaré peut de temps apres leur mort »

