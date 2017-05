Deux soldats de Tsahal interdit sur le site du Mont du Temple pour avoir fait le salut militaire le Jour de l’Indépendance

Deux soldats de Tsahal ont été informés par la police le Jour de l’Indépendance de l’Etat d’Israel qu’ils ne seront plus autorisés à se rendre sur le complexe sacré en attendant une audience à la Division des Lieux sains de la police, a indiqué l’ONG Honenu. La raison: le salut militaire sur le Mont du Temple.

Les deux soldats, en uniforme et portant leurs bérets, se sont placés devant le sanctuaire le plus saint et ont fait le salut militaire lors d’une visite au Mont du Temple le Jour de l’Indépendance, le 2 mai 2017. La police qui les a observés et a dit aux soldats qu’ils seraient « pris » « après cette visite » . En effet, les soldats ont reçu une ordonnance les empêchant de se rendre sur le site, avec une explication verbale de la police selon laquelle la raison est par le fait qu’ils ont fait le salut.

L’avocat de Honenu, Haim Bleicher, qui représente les deux soldats, a déclaré dans un communiqué que «la liberté des Juifs dans l’Etat juif et la Terre d’Israël inclut le droit de chaque citoyen d’aller partout et sans limites. Il est inconcevable que les soldats de Tsahal qui viennent le Jour de l’Indépendance sur le site le plus sain soient interdits sans raison.

« L’interdiction a été délivrée sans autorisation et nous allons prendre des mesures contre elle devant les tribunaux », a noté M. Bleicher.

