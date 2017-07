Deux Palestiniens tués lors de nouveaux affrontements violents contre la police

Au moins deux Palestiniens ont été tués samedi lors des affrontements alors que des manifestations se sont poursuivies contre l’installation de détecteurs de métaux sur le site sacré du Mont du Temple à Jérusalem. Les détecteurs de métaux ont été installés après que trois Israéliens arabes ont abattu deux policiers israéliens juste à l’extérieur du Mont du Temple le 14 juillet, à l’aide d’armes à feu qu’ils avaient introduit clandestinement dans le site sacré.

Un jeune palestinien blessé lors des affrontements avec des forces israéliennes en Judée Samarie est mort de ses blessures, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Il a déclaré que Oday Nawajaa, âgé de 17 ans, avait été frappé par un tir direct et gravement blessé à al-Eizariya à l’est de Jérusalem.

Un autre Palestinien âgé de 18 ans est décédé dans le village d’Abu Dis, lorsqu’une bombe à essence qu’il envisageait de jeter aux forces de sécurité israéliennes a explosé prématurément, a déclaré le ministère.

La violence du samedi est venue un jour après que trois Palestiniens ont été tués dans des affrontements. Des responsables médicaux palestiniens ont déclaré que tous les trois étaient morts de blessures par balle. Israël a déclaré qu’il étudiait les rapports.

Plus tard vendredi, un terroriste palestinien a frappé à mort trois membres de la famille à leur table de dîner ce Shabbat dans le quartier de Halamish.

Il y avait également de gros affrontements à l’extérieur de la Porte du Lion menant au Mont du Temple.

À la fin des prières du soir, un groupe de Palestiniens a entouré une camionnette de police, chantant et jetant des pierres. La police a réagi en les éloignant avec des gaz lacrymogènes et des grenades étourdissantes. Plus tard, la police a utilisé un canon à eau pour tenter de disperser les centaines de manifestants qui ont continué jeter des pierre vers la police.

Channel 2 a déclaré que trois personnes ont été blessées.

Le cabinet de sécurité israélien devait se réunir pour une réunion d’urgence dimanche afin de décider de la manière de répondre à la violence.

À Jérusalem-Est, les manifestants ont lancé samedi des pierres et des bouteilles en verre aux forces de sécurité du quartier d’A-Tur, du camp de réfugiés de Shuafat et du mont des Oliviers.

Dans le quartier Issawiya, un pneu brûlant a été roulé du haut d’une route vers les forces de sécurité.

La police a dispersé les manifestations dans la capitale en utilisant des moyens anti-émeutes. Aucun Israélien n’a été signalé blessé dans les émeutes.

Plus tôt dans la journée, des dizaines d’émeutiers palestiniens ont lancé des pierres aux soldats des FDI près du village de Kaubar, dans le centre-ouest de la Judée Samarie, accueillant le terroriste qui a poignardé trois Israéliens à mort un jour plus tôt dans la localité de Halamish, près de la ville de Ramallah.

Les soldats ont répondu aux violentes manifestations avec des moyens de dispersion suite aux émeutes. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures.

Les mesures de sécurité israéliennes améliorées au Mont du Temple ont été introduites après l’attaque terroriste du 14 juillet .