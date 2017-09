En deux mois, six soldats de Tsahal se sont suicidés

Les FDI ne se souviennent pas d’une telle période malheureuse. En deux mois, six soldats, dont des soldats de combat, sont morts, apparemment après avoir choisi de mettre fin à leur vie.

L’enquête sur les incidents est encore en cours, mais il semble que, dans tous les cas, ce suicide repose sur des problèmes personnels. Dans l’un des cas, avant la mort du soldat qui a été considéré comme absent de sa base, la famille s’est tournée vers le site 0404 lui demandant de publier son absence.

Peu de temps après la publication, une source militaire a contacté le site 0404 et a demandé de mettre à jour l’information : ‘Le soldat est mort et la famille ne le sait toujours pas’. Un incident semblable s’est produit quelques jours plus tard et ce cheminement cruel a continué avec six soldats.

Selon IDF, ce n’est pas une augmentation par rapport aux années précédentes, malgré les six événements difficiles en seulement deux mois. Le bureau de la porte-parole des FDI a déclaré à le site ‘0404’: ‘L’IDF partage le chagrin des familles et continuera de les accompagner. Chaque cas de suicide est étudié.

Les données sur les sinistres nouvelles, y compris les données sur les pertes, sont publiées une fois par an. La FID est un vaste programme visant à réduire l’incidence et la prévention du suicide, dans lequel les commandants de Tsahal apprennent à reconnaître les signes de détresse et sont formés dans la façon d’agir dans de tels cas, afin de réduire le chiffre des suicides pendant le service militaire.

Ce programme a entraîné une baisse spectaculaire du nombre d’événements au cours de la dernière décennie. ‘ L’IDF a également signalé qu’ «au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation constante du nombre de suicides et aucun changement n’est actuellement possible. Les cas mentionnés dans cette enquête font l’objet d’une enquête par la police militaire et, après l’achèvement des enquêtes, leurs conclusions seront transmises au Bureau de l’avocat général militaire. ‘Il convient de souligner que le taux de suicide au sein de Tsahal est inférieur à celui du public en Israël et à l’étranger, et par rapport au taux du phénomène dans les armées étrangères’.