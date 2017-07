Deux ministres du Likoud et Habait Hayéoudi prévoient un projet de loi interdisant la division de Jérusalem

Il semble y avoir une fin à la vue d’une autre crise de la coalition sur la Jérusalem unifiée: après un jour de lutte, les ministres Naftali Bennett (Habayit Hayehudi) et le Ministre des affaires de Jérusalem, Ze’ev Elkin (Likoud) sont parvenus à une entente et ont convenu de travailler sur un projet de loi qui sera approuvé la semaine prochaine par le Comité ministériel pour la législation la semaine prochaine, a rapporté Walla, ce lundi matin.

Le projet de loi a été voté dimanche par Netanyahu, parce que le ministre de la Justice, Ayelet Shaked, n’ajoute pas de réserve, ce qui oblige le député et Elkin à déposer la loi à la Knesset.

Le veto a conduit à une vive confrontation lors d’une réunion du comité ministériel pour la législation et des échanges difficiles entre Habayit Hayehudi et le Likoud.

Le projet de loi exige une majorité spéciale de 80 députés pour renoncer à toute partie de Jérusalem fermant effectivement la porte sur tout accord de paix futur par lequel Israël et un Etat palestinien partageront Jérusalem comme capitale. Le sous-procureur général Avi Licht s’est opposé au projet de loi sous sa forme actuelle.

Le projet de loi stipule que les limites de Jérusalem ne seront pas transférées ou partagées avec une partie étrangère, politique ou gouvernementale, à moins qu’elle ne soit soutenue par une majorité spéciale de 80 membres de la Knesset. « Jérusalem est une ville avec un statut spécial et d’une importance historique pour la nation juive, et c’est sa capitale éternelle », indique le projet de loi. « Quand il y a des éléments qui cherchent à saper ces conventions fondamentales qui sont à la base de notre existence nationale, la Knesset doit agir pour prévenir tout préjudice à la capitale d’Israël ».

Bennett a publié une déclaration attaquant directement le veto de Netanyahou: « Malheureusement, le premier ministre a choisi de supprimer cette loi à l’ordre du jour et a bloqué le processus législatif. Nous sommes déterminés à adopter cette loi en trois voix et je suis convaincu que nous allons tous nous réunir sur le projet de loi et sur Jérusalem « .

Bennett a noté que « deux fois au cours des 15 dernières années, nous étions à très peu pour remettre le Mont du Temple, le Mont des Oliviers, la Ville de David et les trois quarts de la Vieille Ville aux Palestiniens, par [les anciens Premier Ministres] comme Barak et Olmert.

