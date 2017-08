Deux mikvés (bains rituels) exposés dans la grande synagogue de Vilna 70 ans après sa destruction pendant la Shoah

En juillet, une équipe d’archéologues israéliens, lituaniens et américains ont déterré les restes de deux bains rituels qui ont été utilisés par des confrères à la Grande Synagogue de Vilna, aujourd’hui capitale de la Lituanie. Cette synagogue, qui était au cœur de la grande communauté juive de Vilna pendant des centaines d’années, a été complètement détruite pendant la Shoah, mais la preuve des espaces souterrains découverts dans une étude réalisée l’année dernière a conduit à l’excavation du site et à l’exposition des bains rituels.

La Grande Synagogue de Vilna, construite au 17ème siècle dans le style baroque-Renaissance, était un grand centre communautaire et un centre d’étude de la Torah. C’était au cœur du judaïsme lituanien qui comprenait 12 synagogues et salles d’étude, les mikvés (bains rituels), le bâtiment du conseil communautaire, les stands de viande kasher, les Beit Midrash du rabbin Eliyahu, le Gaon de Vilna et plus encore. Après des centaines d’années d’existence, avec la destruction de toute la communauté juive de Vilna pendant la Shoah, le lieu très saint des Juifs de Lituanie a été pillé et brûlé par les Allemands, et les restes permanents ont été complètement détruits par les autorités soviétiques qui a construit une école sur cette place.

Selon les mots du Dr Jon Seligman de l’Autorité des antiquités d’Israël, qui dirige l’équipe de recherche «La plupart des descriptions historiques de la Grande Synagogue de Vilna et de la cour communautaire concernent la Grande Synagogue et les salles de prière environnantes. Jusqu’à présent, nous avons trouvé peu d’informations sur la maison de bain et le mikvé de la communauté juive, une communauté qui représentait près de la moitié de la population de la ville « .

L’excavation a suivi un plan architectural de la fin du 19ème siècle qui a été découvert dans l’archive municipale de Vilna, un plan pour la restauration de l’ancien bassin de la communauté. Selon ce plan, le bathhouse se composait de deux étages principaux, de nombreuses pièces et d’une grande aile de service. Il était également possible d’identifier deux installations qui ont été construites comme des bains rituels. Ce plan a guidé les chercheurs lors de la fouille archéologique.

Les deux mikvés ont été découverts en juillet dans les fouilles menées par le Dr Jon Seligman de l’Autorité des antiquités d’Israël, et Mantas Daubaras de l’Organisation du patrimoine culturel lituanien et le Professeur Richard Freund de l’Université Hartford. Les deux installations découvertes sont de la phase finale du Mikvé datée du début du 20ème siècle. Ils ont des murs et des planchers en mosaïque, des marches menant à la piscine et un otzar, un bassin auxiliaire où l’eau est collectée pour le mikvé, afin de le rendre kasher pour la purification rituelle.

Dans les mots des chercheurs, «ces découvertes ajoutent une nouvelle dimension à la compréhension de la vie quotidienne des juifs de Vilna et donneront certainement une nouvelle place à la compréhension du patrimoine culturel perdu de la communauté juive de Vilna, de « La Jérusalem de Lituanie. ‘ »