Deux incidents à la frontière nord : Interception d’un drone de Syrie et intrusion d’un libanais en Israël

L’armée israélienne a rapporté qu’un citoyen libanais a été identifié et arrêté hier à Kiryat Shmona, près de la frontière. Il a été rapporté qu’il n’était pas armé et qu’il est interrogé.

Il a été arrêté à la gare routière centrale de Kiryat Shmona.

Dans la même journée de Jeudi, Tsahal a confirmé jeudi qu’Israël avait lancé un missile antibalistique Patriot sur une cible dans les hauteurs du Golan, dans la région nord d’Israël, bordant la Syrie.

Les médias israéliens ont déclaré que les habitants de la ville de Safed, au nord de l’État israélien, ont signalé avoir vu deux missiles et des explosions se produisant par la suite.

L’interception s’effectue quelques heures après qu’Israël aurait frappé un dépôt d’armes du Hezbollah près de l’aéroport international de Damas, ce qui a conduit à une condamnation par la Russie qui l’a qualifié de «violation flagrante de la souveraineté syrienne».

Israël a autrefois utilisé le système Patriot contre des véhicules aériens suspects et plus récemment en juillet 2016, lorsque deux missiles Patriot ont renvoyé à un drone suspect qui a traversé l’espace aérien israélien en Syrie. Les deux ont manqué leur cible et les avions sans pilote sont retournés en Syrie.

