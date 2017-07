Deux frères tunisiens sionistes décident de se convertir au judaïsme : Mohamed et Ibrahim deviennent Yossef et Yaacov

Deux frères tunisiens sionistes décident de se convertir au judaïsme. Les frères tunisiens du nom de Mohamed Faleh Boughdiri et Ibrahim Boughdiri ont décidé de se convertir au judaïsme.

Mohamed Faleh Boughdiri et Ibrahim Boughdiri sont deux jeunes hommes de la Tunisie qui n’ont pas peur de montrer leur soutien à l’Etat juif, même s’ils ont reçu des menaces graves et subi l’intimidation des médias tunisiens, de leur gouvernement, des organisations terroristes et des gens en général.

Mohamed a été le premier de sa famille a avoir ouvertement déclaré qu’il se tenait du côté d’Israël, et maintenant lui et sa famille sont harcelés en permanence.

Ibrahim Boughdiri a expliqué comment certains médias tunisiens avait classé Mohamed comme «quelque chose hors de la normale», en raison de ses vues pro-israéliennes.

«Les journaux tunisiens parlent de mon frère. Ils disent que c’est incroyable qu’un homme tunisien soutiennent Israël, «l’entité sioniste». Ces journaux ont posté des articles sur lui et toute ma famille. Certains utilisent des mots inappropriés. Les gens nous insultent de toutes sortes de noms, et maintenant ils veulent tuer Mohamed ou mettre tout le monde en prison. Mon frère exprime son soutien à Israël et c’est comme s’il avait commis un crime. Ils le qualifient de traître».

Ibrahim et son frère Mohammed se sont convertis au judaïsme, mais les gens sont en contradiction avec leurs convictions et leur disent qu’ils ne peuvent être Juifs car ils ne le sont pas de naissance :

«Mon frère et moi sommes convertis au judaïsme, mais les gens continuent à nous dire que nous ne pouvons pas être juifs parce que nos parents ne sont pas juifs. Mon nom est devenu Yossef et celui de mon frère Yaacov ».

Ibrahim est également très préoccupé pour sa propre sécurité, car ils sont ciblés par les organisations terroristes. Même le service de police de leur région de Kasserine ne veut pas leur venir en aide quand ils demandent du secours.

Ibrahim:

«Hier, un groupe salafiste a attaqué notre maison. Pour eux, nous sommes des infidèles. Nous avons appelé la police et ils nous ont dit qu’ils ne se souciaient pas de notre famille. Croyez-moi, nous ne pouvons pas dormir la nuit. Nous avons peur des groupes gouvernementaux et salafistes. Nous ne disposons pas de moyens de protection».

Ibrahim et sa famille peuvent perdre leurs droits dans leur propre pays pour avoir exprimé leurs opinions, mais ils tiennent fermement à leurs idées et partagent un rêve commun :

« Notre désir est de vivre dans le pays de la liberté et de la démocratie, la Terre Sainte, Israël », a déclaré Ibrahim.

