Deux étudiants de yeshiva ont été tués avant Simha Thora : Ils devaient réjouir les personnes âgées

Itai Palmar et Isaac Souslovitch étaient sur leur chemin à Kiryat Malachi pour réjouir les personnes âgées à l’occasion de Simha Thora, mais ont été tués lorsque leur voiture est entrée en collision avec un autre véhicule.Cet accident a touché fortement le mouvements de jeunesse Ariel de Beit Shemesh dont ils étaient formateurs.

Les deux jeunes garçons de 18 ans, de la Yeshiva Or Etzion en Samarie sont décédés dans un accident sur la route 383, proche du village de Kfar Menahem, et trois autres jeunes hommes âgés de 17 à 20 ans sont blessés et certains sont dans un état modéré et d’autre plus difficile à l’hôpital Kaplan de Ichilov .

Un responsable du mouvement des jeunes « Ariel », Dvir Amiaor, a déclaré à Ynet : « Nous avons rassemblé tous les étudiants pour leur parler de l’accident, et leur avons aussi annoncé que leurs amis sont blessés, mais ils ne savaient pas ce qui est arrivé, ils ne savaient pas comment procéder avant la fête, et les jeunes ont trouvé beaucoup de force mentale, ils se sont réjouis et ont dansé pour Simha Thora malgré la tristesse ».

Les victimes ont dit: « Ethan était un conseiller dominant pour les stagiaires et ils étaient responsables des volontaire des gars diplômés et organisaient des activités pour Simhat Torah à Kiryat Malachi… ».

Que leurs Âmes reposent en paix.