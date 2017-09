Deux centenaires juifs en Grande-Bretagne célèbrent leur 83ème anniversaire de mariage, devenant le plus vieux couple marié du pays.

Deux centenaires juifs en Grande-Bretagne ont célébré leur 83ème anniversaire de mariage, devenant ce qui est considéré comme le plus vieux couple marié du pays.

Helen et Maurice Kaye, âgés de 104 et 105 ans, ont célébré leur anniversaire la semaine dernière entourés de leur famille à Bournemouth, a annoncé jeudi la chronique juive de Londres , notant l’étape de la longévité.

Le couple s’est rencontré lorsque Maurice Kaye était un vendeur pour l’affaire de vêtements de son père. Ils ont été ensemble pendant 87 ans.

« Tant de choses ont changé, et nous sommes encore ensemble, Dieu merci », a-t-il déclaré. « Nous avons passé une excellente journée avec un divertissement fabuleux de nos arrière-arrière-enfants géniaux. Maintenant à la prochaine étape. «

Helen Kaye a déclaré: «Je me suis surprise combien j’avais apprécié», se référant à la fête d’anniversaire que le couple avait à leur domicile à environ 100 milles à l’ouest de Londres.

Le couple a deux enfants, sept petits-enfants et six arrière-arrière-petits-enfants.

Leur fille, Tina, a déclaré que ses parents étaient « une source d’inspiration pour tous ceux qui les connaissaient et nous nous considérons vraiment bénis ». Elle a décrit sa mère comme étant « très élégante, et faisant ses ongles tous les vendredis » et son père avait encore «le même sens de l’humour et le goût de la vie».

Le couple a déclaré qu’ils auraient pu célébrer leur 87e anniversaire de mariage mais Helen Kaye n’avait pas été autorisée à l’épouser plus tôt, car elle avait une sœur aînée et sa tradition avait dictée qu’elle devrait avoir l’opportunité de se marier d’abord.

Une fois marié, Maurice Kaye a continué à gérer l’usine de son père et deux magasins à Londres avant de rejoindre l’armée en 1939, selon les Jewish News.

En 1944, l’usine, les magasins et la maison du couple ont été détruits dans la guerre, les amenant à déménager à Bournemouth où ils ont eu quatre enfants.

« Je ne pensais pas que cela durerait une semaine, mais c’est incroyable, cela a duré 80 ans », a déclaré Maurice Kaye, en racontant il y a quelques années à propos de son mariage.

Dans cette interview, il a offert le secret à leur mariage heureux: être toujours en accord avec sa femme !.

