Deux arabes ont voulu attaqué cette nuit, un survivant de la Shoah, ils vont vivre l’enfer…

Hier soir, deux Arabes de Tulkarem sont entrés dans une maison de la région de Sharon (Bet Itzhak) armés de hache et de pierres .

Quand ils sont venus dans la maison, ils sont tombés sur leur plus grand cauchemar : un survivant de la Shoah de 82 ans.

L’ homme âgé n’a pas hésité à deux fois, et a ouvert le feu avec son arme, se sentant en danger, un des deux arabes est mort et le second a été grièvement blessé.

Il a dit aux enquêteurs « je suis rentré le soir d’une fête de famille. J’ai entendu des bruits à l’ intérieur de la maison. Quand je suis entré, j’ai vu deux Palestiniens avec des outils de cambriolage dans les mains. J’avais peur qu’ils me fasse du mal avec ces outils de cambriolage, je me sentais en danger et je leur ai tiré dessus. »

Les résidents de ce quartier juif, à la proximité de la ville palestinienne de Tulkarem disent qu’ils souffrent de cambriolages fréquents . D’autre part , la police dit que depuis ces derniers mois, le nombre de policier dans cette région de Sharon a été multiplié, y compris la police anti – émeute et les forces de la police des frontières . Depuis, ils ont constaté une diminution du nombre de cambriolages.

Seul ceux qui ont connu la souffrance savent comment faire face au danger …

