Quand les deux anciens copains, se retrouvent à la Maison Blanche en tant que dirigeants

La visite du Premier ministre Benjamin Netanyahu et son épouse Sara à la Maison Blanche était une occasion historique, mais a également était une réunion entres « vieux amis », avec les deux premières dames s’embrassant dès que Mme Netanyahu fut hors de la voiture.

Les Netanyahu connais les Trump depuis des années. Les deux couples, longtemps habitués à la routine des séances de photos classiques, étaient détendus devant les photographes.

Le Premier ministre Netanyahu a flâné avec le président Trump à travers les différentes salles de la Maison Blanche, et sur la promenade obligatoire à l’extérieur du bureau ovale.

Dans au moins plusieurs photos, cependant, on pouvait voir les deux hommes discuter loin des journalistes . Il ont été vu aussi lors d’une réunion à huis clos. Ils semblaient se faufiler pour se glisser un mot ici et là. Il n’est pas facile, de pouvoir parler librement entouré par des journalistes, des photographes, des épouses, des services secrets et qui sait combien de membres du personnel et des microphones.

Les deux hommes ont convenu de se réunir à nouveau prochainement pour discuter des questions des implantations, des pourparlers de paix et bien sûr, l’Iran.

Le Premier ministre Netanyahu a eu un programme très dense, lors de sa rencontre avec le secrétaire d’Etat, Rex Tillerson, les deux dirigeants majoritaires et minoritaires du Sénat et le Président de la Chambre, Paul Ryan. Il est également prévu de rencontrer jeudi le vice-président Mike Pence.