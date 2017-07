Les détecteurs de métaux seront finalement remplacés par des cameras

Le cabinet de sécurité s’est réuni lundi soir pour la troisième fois en cinq jours pour faire face à la crise du Mont du Temple. Les détecteurs de métaux controversés installés sur le site il y a 10 jours seront supprimés et remplacés par des caméras moins visibles et capable de détecter les armes et les explosifs.

Cette solution technologique est le résultat de discussions intensives. La police israélienne a tenu, au cours de la dernière semaine, des liens avec des entreprises de sécurité de premier plan pour trouver une alternative aux détecteurs de métaux, qui ont mis en colère les Palestiniens et une partie du monde musulman et ont menacé de déclencher une nouvelle série de violences.

La technologie qui coûtera des centaines de millions de shekels comprend également un logiciel d’identification de visage.

La police d’Israël devait également présenter au cabinet de sécurité un plan visant à augmenter considérablement le nombre d’officiers dans la vieille ville et autour du mont du temple.

La Couronne hachémite royale a publié un communiqué indiquant que le roi Abdullah ‘a souligné la nécessité de trouver une solution immédiate et de supprimer les causes de la crise en cours’.

Abdullah a réitéré « la nécessité d’éliminer les mesures adoptées par le côté israélien depuis la crise récente et l’importance de prendre des mesures pour prévenir la récurrence d’une telle escalade à l’avenir, de manière à assurer le respect de l’histoire et la situation juridique dans la Mosquée Sainte « .

Le cabinet de sécurité s’est réuni ce dimanche soir, pendant environ six heures, mais n’a pas réussi à prendre une décision sur les détecteurs de métaux.

Une grande partie de cette réunion a également porté sur la crise qui se déroulait à Amman à la suite de l’attaque ponctuée dans l’enceinte de l’ambassade.

Les détecteurs de métaux ont été installés à la suite du meurtre ce 14 juillet de deux agents de la police des frontières par trois Arabes israéliens et le trafic d’armes sur le Mont du Temple. Une fois que les détecteurs de métaux ont été placés sur les lieux, les musulmans ont refusé de passer, et des prières nocturnes ont été accompagnées d’affrontements avec la police et ont eu lieu près de la Porte des Lions.