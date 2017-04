En détails | Le programme « Family Net », qui aidera les familles dont le couple travaille

Le nouveau programme du ministre Kahlon qui se nomme en hébreu, « Neto Mishpaha », ou « Family Net » en français, comprend l’octroi de subventions pour les familles avec des jeunes enfants et dont le couple travaille et permettra d’augmenter le budget net des foyers israéliens de milliers de shekels par an:

– Aide pour les cantines des enfants scolarisés

– Allocations supplémentaires aux parents salariés d’enfants âgés de moins de six ans

– Réductions des impôts et des taxes d’importation pour les vêtements d’enfants, les chaussures et les téléphones cellulaires, et autres

Ce nouveau programme du gouvernement vise à réduire le coût de la vie pour les familles avec enfants, car cette catégorie de la population est plus affectée par le coût élevé des biens et services en Israël.

Sous la rubrique « Neto Mishpaha » ( « Family Net »), ce programme coûtera au Trésor public 4 milliards de shekels, qui vont subventionner les activités et cantines dans l’école primaire ( « tsaaronim »), et les parents qui travaillent recevront des aides fiscales préférentielles et les frais de douane à l’importation de vêtements et de chaussures pour enfants seront annulés.

En ce qui concerne le « tsaaronim » , le montant maximum pour un enfant sera de 930 NIS . Aujourd’hui, ce service coûte aux parents entre 900-1300 shekels pour chaque enfant.

Le ministère des Finances et les autorités locales ont mis au point un programme qui établit des conditions uniformes , tant dans les écoles maternelles qu’ à l’école primaire, et cela s’applique aux heures de travail, au nombre d’enseignants, aux groupes d’étude, le paiement et autre…

Pour les étudiants en première et deuxième classe , le « tsaaronim » sera subventionné par les autorités locales, en fonction de la situation socio-économique de la ville, ou du Conseil. 255 structures des collectivités locales sont réparties aujourd’hui sur 10 catégories socio-économiques: le premier est le plus bas, et le dixième est le plus élevé.

Les enfants de 3 à 8 ans de la 4ème catégorie sont ceux de Ofakim, Kiryat Malachi, Yeruham, Ramle, et ainsi de suite et recevront des subventions d’un montant de 350 shekels.

La 5ème catégorie (Ashdod, Ashkelon, Migdal Emek, Afula, Beersheba, Kiryat Yam, et ainsi de suite.) recevront 300 shekels pour les enfants de 3 à 8 ans.

La 6ème catégorie (Karmiel, Gedera, Nazareth Illit, Bat Yam Hadera, Holon, Rehovot, etc …) recevront 300 shekels pour les enfants de la 1ère et 2e années de l’ école.

La 7ème catégorie (Haïfa, Kiryat Bialik, Kiryat Motzkin, Petah Tikva, Rishon Le Zion, Zichron Yaakov, etc.) recevront 200 shekels pour les élèves de 1re et 2e années de l’ école.

La 8 à 10 catégorie (Tel – Aviv, Herzliya Givataim Modin, Ramat-Hasharon, Savion, etc.) recevront 150 NIS pour les élèves de 1ère et 2e classes.

Ainsi, le montant minimum à subventionner sera de 150 shekels par mois par enfant.

Le chef de l’administration fiscale Moshe Asher a parlé lors d’une conférence de presse sur le nouveau système d’imposition pour les parents d’enfants jusqu’à 6 ans.

Ainsi, les parents, la mère et le père d’un enfant jusqu’à un an recevront un montant supplémentaire de 1,5 unité préférentielle dans le calcul de l’ impôt sur le revenu.

Pour un enfant âgé d’un an à 6 ans , ils recevront 2,5 unités préférentielles. Une unité préférentielle permet d’ économiser au travailleur 215 shekels. Cette mesure coûtera au Trésor 1,7 milliards de shekels.

Aujourd’hui, les pères ont une unité après la naissance d’un enfant jusqu’à sa première année

et 2 unités jusqu’à trois ans et une unité de 3 à 4 ans. Les mères reçoivent 0,5 unités jusqu’à un an et 2 unités d’une année à 6 ans. Ainsi, le « Neto Mishpaha » égalise complètement les droits des deux parents.

C’est une grande aide pour les familles avec de jeunes enfants avec l’abolition des droits à l’importation sur les vêtements et chaussures pour enfants avec 6 % pour les vêtements et 12% pour les chaussures.

La mère et le père d’un ou deux enfants avec un salaire pouvant aller jusqu’à 5 mille shekels recevront 495 shekels chacun, et pour trois enfants ou plus – 720 NIS.

Afin de promouvoir le marché du travail, chez les familles qui travaillent, tant pour la mère et le père « l’impôt de douane du travail » sera augmenté de 30% et respectivement 644 et 936 shekels, selon le nombre d’enfants.

Dans le cadre de la réduction du coût de la vie, il a été décidé d’annuler la taxe d’importation (en poids) pour l’acquisition des téléphones cellulaires.

Le ministre Kahlon a déclaré la présentation du programme, et l’ensemble du gouvernement a examiné les questions non pertinentes des journalistes au sujet de la « concurrence » entre lui et le Premier ministre et la paternité des programmes à vocation sociale.

Le bureau du premier ministre a déjà dit à la radio israélienne que le plan Kahlon est favorable, ce qui signifie sans doute que Netanyahu envisage de se tenir du côté de Kahlon dans cette future initiative.

