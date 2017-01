Tous les détails : Le jour de l’inauguration est arrivé pour le président élu Donald J. Trump

Malgré toute l’indignation, la peur et l’hystérie à Hollywood, la Journée d’Inauguration a réussi en quelque sorte à arriver en Amérique de toute les façons. Parmi les invités du président élu, Donald J. Trump, on compte des officiels israéliens et pour la première fois, des membres de la Knesset d’Israël et des représentants de la Judée et de la Samarie.

Les événements préliminaires à la cérémonie ont commencé à l’heure ce jeudi après-midi avec la cérémonie traditionnelle de pose de couronne à la cérémonie nationale d’Arlington pour honorer les soldats tombés en déroute de l’Amérique.

À 16 heures, le président élu Donald Trump a lancé les festivités inaugurales avec une brève allocution avec un concert télévisé en dehors du Lincoln Memorial qui était gratuit pour le public à Washington DC. Les interprètes ont été le chanteur de country Toby Keith, le groupe ‘3 Doors Down’ et d’autres.

À 19 h 30, les familles du président élu et du vice-président élu ont fait une apparition spéciale lors d’un dîner aux chandelles tenu à la gare Union pour remercier les donateurs à l’inauguration.

La soirée s’est terminée avec la première et la deuxième famille élus se préparant à leur grand jour à venir.

Le vendredi 20 janvier, la journée d’inauguration commencera à 8 h 30 avec des prières à l’église épiscopale de Saint-Jean, près de Blair House, à Washington, où les familles réfléchiront sur la tâche qui les attend.

La tradition affirme que les deux présidents entrants et sortants se réunissent à la Maison Blanche avec leurs femmes pour le café à 9h30 avant la cérémonie d’inauguration.

La coutume dicte que les deux présidents roulent ensemble vers le bas de l’avenue de la Pennsylvanie vers le Capitole, où la cérémonie d’assermentation doit avoir lieu.

Six clercs différents représentant des religions séparées seront présents pour offrir des bénédictions lors de la cérémonie, qui commence à 11h30. Des fonctionnaires et des dignitaires se rassembleront sur le front ouest du Capitole alors que le sénateur américain Roy Blunt du Missouri, président du Comité d’investiture du Congrès, prononcera son discours. Jackie Evancho chantera Star-Spangled, et les autres, The Mormon Tabernacle Choir et The Rockettes se produiront.

À environ 12 heures, le juge en chef John G. Roberts administrera le serment d’office alors que Donald J. Trump mettra la main sur sa Bible d’enfance et celle du président Abraham Lincoln. Après le serment d’office, le président Trump prononcera son discours inaugural.

Après le discours prononcé par le président Trump, son prédécesseur, l’ancien président Obama, partira avec sa famille du front est du Capitole.

Un déjeuner sera organisé pour les dignitaires, les dirigeants gouvernementaux et les amis dans la Rotonde du Capitole, qui sera suivie par l’examen du président des forces armées américaines du Front Est.

Le président Trump et le vice-président [Mike] Pence dirigent alors la parade inaugurale du Capitole, en bas de l’avenue de Pennsylvanie à la maison blanche. Ils seront suivis par des milliers de membres de chaque branche de l’armée et à leur arrivée, regarderont le reste du défilé d’un stand d’examen à la Maison Blanche.

À partir de 19 heures, le Président et la Première Dame Trump seront en train de danser. Deux ballons officiels se tiendront au Walter E. Washington Convention Center, sur des étages séparés, et un troisième – le Bal des forces armées – se tiendra au Musée national du bâtiment. Le président et la première dame sont attendus, et la grâce de la piste de danse à tous les trois.

Le jour d’inauguration ne prend pas fin lorsque l’horloge atteint minuit.

Le samedi matin à 10 heures, le service national de prière se tiendra à la cathédrale nationale de Washington, où le président Trump et le vice-président Pence vont officiellement commencer leurs conditions de prière. Ce n’est qu’au début du week-end et la fin des festivités dans la prière et la réflexion que la Journée inaugurale peut véritablement être clôturée.

Les manifestants peuvent alors officiellement commencer leurs propres calendriers; Littéralement des centaines de milliers de manifestants devraient descendre sur Washington DC à cette fin ce week-end.

