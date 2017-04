Destruction d’un entrepôt d’armes iranien : Le ministre du renseignement, Yisrael Katz, confirme sans confirmer l’intervention de Tsahal

Le ministre du renseignement, Yisrael Katz, a déclaré à la Radio de l’armée jeudi que les rapports d’une attaque aérienne visant les armes liées au Hezbollah de l’Iran dans un entrepôt dans l’aéroport de Damas correspondent à la politique israélienne consistant à empêcher les armes avancées d’atteindre le groupe terroriste.

Comme c’est le cas, le ministre a refusé de confirmer ou de nier officiellement les rapports selon lesquels Israël était derrière l’attaque.

Les médias arabes affirment que l’aviation israélienne a frappé cette nuit l’aéroport de Damas

Parlant des États-Unis, où il a rencontré des responsables américains, Katz a déclaré à la station de radio: «Je peux confirmer que l’incident en Syrie correspond complètement à la politique israélienne visant à prévenir la contrebande d’armes avancées par l’Iran par la Syrie au Hezbollah en Iran. Naturellement, je ne veux pas préciser cela. »

« Le Premier ministre a déclaré que chaque fois que nous recevons des renseignements qui indiquent l’intention de transférer des armes avancées au Hezbollah, nous agirons ».

Plus tôt jeudi, les médias arabes ont signalé la prétendue grève israélienne qui a frappé un centre d’approvisionnement en armes exploité par le groupe libanais du Hezbollah près de l’aéroport de Damas où des fournitures d’armes régulières de Téhéran sont envoyées par des avions de fret commerciaux et militaires.

Le dépôt vient d’une quantité importante d’armes que Téhéran, un allié régional majeur du président syrien Bashar al-Assad a déclaré la source qui a demandé l’anonymat, sans donner d’autres détails.

Une source de renseignement régionale a déclaré que le dépôt d’armes a une grande partie des armes fournies à une série de milices iraniennes soutenues par le Hezbollah, qui ont des milliers de combattants engagés dans certains des fronts les plus difficiles contre les rebelles syriens.

Le porte-parole de l’armée israélienne a dit concernant les attaques aériennes ciblant l’aéroport de Damas,: « Nous ne pouvons pas commenter ces rapports ».

Deux principales sources rebelles opérant dans la région de Damas ont cité que l’attaque a été faite dans la banlieue orientale de la capitale syrienne, où se trouve l’aéroport, ajoutant que cinq attaques avaient frappé un dépôt de munitions utilisé par les milices soutenues par l’Iran.

La télévision al-Manar du Liban, affiliée au Hezbollah, a déclaré que les attaques ont frappé les entrepôts et les réservoirs d’essence et n’avaient causé que des dégâts matériels et pas des pertes humaines.

Les responsables israéliens ont déjà déclaré qu’ils considéraient tout mouvement d’armement avancé dans les unités du Hezbollah en Syrie comme une « ligne rouge » qui l’inciterait à mener des frappes aériennes ou des tirs d’artillerie comme dans le passé.

Une source de renseignement régionale de haut niveau qui a demandé l’anonymat a déclaré que le dépôt ciblé ont détruit un volume important d’armes envoyées par l’Iran, l’un des principaux alliés d’Assad dans la région.

La source a déclaré que beaucoup d’armes étaient destinées à un éventail de milices soutenues par l’Iran, dirigées par le Hezbollah, qui ont des milliers de combattants engagés dans certains des fronts les plus difficiles contre les rebelles syriens.

Les médias gouvernementaux pro-syriens et l’Observatoire syrien pour les droits de l’homme britannique, jeudi, ont signalé une grande explosion près de l’aéroport et un résident du centre de Damas, à plusieurs kilomètres de là, a déclaré qu’il l’avait réveillé pendant son sommeil.

Les sources rebelles ont déclaré que l’attaque a provoqué un incendie avec des flammes qui semblaient provenir d’une zone militaire fermée dans un vaste complexe qu’ils croyaient avoir été utilisé par Téhéran pour fournir des armes aux milices soutenues par l’Iran opérant aux côtés de l’armée syrienne.

