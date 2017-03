Destruction de plusieurs tombes Juives à Pantin : Accident technique ou acte antisémite ?

Des dizaines de pierres tombales juives ont été détruites dans un cimetière dans la banlieue de Paris . Plus de 20 pierres tombales ont été complètement détruites et d’autres ont été endommagées entre jeudi et vendredi dans le carré juif ( 49) du cimetière de Pantin au Nord- est de Paris, en France.

Yedidia Cohen, journaliste sur 0404 a affirmé que des membres de la communauté juive ont estimé que cela pourrait être suite à un acte antisémite, comme ce fut la cas lors de la destruction des tombes qui ont frappé la communauté juive aux États-Unis.

Cependant, peu de temps après la découverte des dommages, il a été affirmé qu’un camion avait perdu le contrôle, et a foncé dans le cimetière et les nombreuses pierres tombales ont été endommagées.

Selon une personne habitant non loin du cimetière où se trouve le carré Juif, il est impossible qu’un camion puisse détruire autant de tombes, car il n y a pas assez de places pour que le camion passe et détruise la seconde rangée de tombes.

Selon le SPCJ , cela est suite à un accident.

Selon Penelope Komites, adjointe à la mairie de Paris, et en charge notamment des espaces verts, c’est bien un accident entre un véhicule pour personnes âgées et un véhicule municipal.

En attendant, l’incident est en cours d’enquête de police.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes