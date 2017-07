Désinformation à la Tarik Ramadan : il utilise une photo qui n’est pas d’actualité pour illustrer les heurts à Jérusalem !

Tarik Ramadan qui se dit philosophe, islamologue, et professeur d’université, utilise une photo inappropriée pour illustrer les heurts qui ont commencé depuis la mort du jeune palestinien, dans la ville de Jérusalem.

Comment une personne en contact avec la jeunesse, et dont la responsabilité est importante, n’est pas capable de respecter une information juste, concernant ce conflit en Israël, et qui de plus ne devrait pas avoir lieu, vu que l’enquête policière concernant la cause de la mort du jeune ado palestinien n’est pas terminée.

A l’heure actuelle, nous ne savons rien sur les auteurs de l’assassinat du jeune palestinien et des condamnations se font entendre aux 4 coins du monde, la jeunesse palestinienne qui se sent soutenue, profite de mettre Jérusalem à feu. Des personnes irresponsables comme Tarik Ramadan, qui au lieu d’apaiser ce conflit, essaie de diaboliser les Juifs, et met en ligne sur sa page Facebook, la photo d’une femme israélienne qui frappe une autre femme arabe. Un fait divers qui n’a même pas eu lieu cette année.

Nous savons que Mr Tarik Ramadan a eu quelques soucis pour trouver des photos actuelles de Juifs frappant des arabes armées de pierres, de roches et de cocktail Molotov, et il a donc décidé de tromper nombreux de ses lecteurs par cette désinformation dont Israël est malheureusement victime depuis fort longtemps.

La photo qu’a utilisé Tarik Ramadan date du mois de février 2013, pendant la fête de Pourim, à proximité du Tramway, et n’est pas l’illustration des heurts à Jérusalem de ces derniers jours. Cette dispute s’est passée entre deux femmes, à Kiryat Moshé.

Cette dispute fait suite à des querelles entre deux personnes, les Juifs qui sont autour sont entrain de les séparer (dont un palestinien qui est aussi un parent de la femme en foulard). Il y a en France aussi de nombreuses personnes qui se font attaquer dans la rue, d’autres se font tuer, (Ecole Ozar Hathora, Ilan Halimi, Musée juif de Bruxelles, les Juifs de Créteil agressés….) et ce sont souvent les Juifs qui sont les victimes et les Arabes qui sont les auteurs. Il est étonnant de voir tant d’acharnement quand une femme se dispute avec une autre femme, mais comme le silence est assourdissant quand des enfants se font tuer par cette même communauté.

Il serait important que Mr Tarik Ramadan, essaie aussi de parler aux agresseurs, et évite de publier des photos qui n’ont pas leur place et qui ont surtout pour seul objectif de causer de nouvelles attaques antisémites en France et en Europe. Nous attendons aussi de lui qu’il condamne l’enlèvement et l’assassinat des trois jeunes juifs tués par le Hamas.

Comme vous dites Mr Ramadan, » Il y aura une justice, un jour…In sha al-‘Adl »