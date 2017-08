Désespoir d’une mère juive lors de l’enterrement de sa fille :  » Bat Israel, ne vous approchez plus des arabes » !

Selon Arié King, un militant de la droite israélienne et fondateur du Israel Land Fund , une jeune fille juive a été tuée ce 14 août dans des circonstances tragiques.

Issue d’une bonne famille à Jérusalem, elle a malheureusement décidé de sortir avec un résident arabe de Jérusalem, elle était sur le point d’être secourue par une organisation engagée pour sauver les filles d’Israël dans les mains des arabes (comme Lehava par exemple).

Malheureusement, la situation ne s’est n’est pas terminée comme il le fallait, et elle est morte dans des circonstances qui auraient pu être évitées.

Le jour de son enterrement à Jérusalem, sa mère en pleurs a envoyé un message à l’attention des filles d’Israël, avec un cri poignant en demandant aux jeunes filles juives de ne plus s’approcher des arabes car leur vie est en danger des qu’elles arrivent chez eux.

Selon les médias israéliens, la jeune fille et une amie ont été victime d’un accident mais la situation n’est pas clair selon la police.

» Dans de nombreux cas, des criminels arabes exploitent les filles juives en détresse même religieuses, ils les utilisent et les dédaignent » , a dit le chef du parti Otsma . « Les familles qui mettent en garde la police concernant leur fille partie avec un arabe font face à un mur . La police ne prend pas en compte les plaintes et rejette toute demande si les relations sexuelles entre les deux personnes sont consensuelles. J’appelle les institutions de protection sociale et de la police, à mettre en place une autorité spéciale pour ces filles, sinon je peux donner à l’heure où je parle les noms des prochaines victimes (juives). »