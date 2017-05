Des terroristes qui ont mené des attaques de tir en Judée-Samarie arrêtés par le Shin Bet

Il y a eu au cours du mois d’Avril, un certain nombre d’attaques de tir contre les populations civiles et les forces de Tsahal. Après l’effort du Shin Bet , des membres de cette cellule terroriste de la région de Jénine ont été arrêté. Un des membres du groupe croyait être tué et avait préparé un testament.

Le Shin Bet a été assisté par la police et l’ armée israélienne pour arrêter ces terroristes qui ont mené des attaques de tir contre les communautés israéliennes et Tsahal à Djénine, Shehem et Tulkarem.

Les attaques ont eu lieu au cours du mois d’avril, souvent la nuit et conformément au Shin Bet, elles « constituent une menace importante pour les civils et les forces de sécurité en Judée Samarie. » Les attaques de tir n’ont fait aucune victime, mais il y a eu des dommages. Au cours de l’arrestation, des armes ont été trouvées.

L’enquête a révélé que l’équipe a mené des attaques de tir contre les bases de Tsahal et au checkpoint de Salem et dans la localité de Mevo Dotan, en plus de tirer sur une patrouille militaire dans la région et contre les communautés israéliennes en Samarie, y compris les communautés de Shavei Shomron. La cellule avait prévu de mener des attaques de tir contre les citoyens voyageant dans leurs véhicules.

Lors de l’enquête , il est apparu que l’ un des membres du groupe a également estimé qu’il allait mourir et a préparé un testament qui a été retrouvé dans sa maison.

