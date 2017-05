Dès septembre 2017 le vol Tel Aviv/New York à 149 $ sur WOW AIR

Dès le 1er septembre 2017, le transporteur islandais à faible coût WOW AIR proposera des vols aller-retour de Ben Gurion International de Tel Aviv aux aéroports internationaux de Newark Liberty pour seulement 298 $.

La même compagnie offrira également un vol aller-retour de Ben Gurion à l’aéroport international de Keflavík à 99 $, et d’ici octobre il devrait déjà y avoir une belle couche de neige sur le tarmac.

WOW air a été fondé par l’entrepreneur de haute technologie Skúli Mogensen en 2011 et a fait son vol inaugural en 2012. Le seul propriétaire de WOW air est la société d’investissement Titan de Mogensen.

En octobre 2012, WOW Air a acquis les opérations de l’Islande Express et réseau vers plusieurs destinations en Europe et en Amérique du Nord. Depuis 2015, WOW Air a commencé à se développer en Amérique du Nord, desservant d’abord les États-Unis, puis, en 2016, le Canada. Les vols à Los Angeles et à San Francisco ont commencé en juin 2016 en utilisant deux avions Airbus A330-300 loués par Air Europa.

En janvier 2017, après que le transporteur à faible coût islandais avait annoncé une offre limitée de billets à sens unique de la côte ouest en Europe et le retour pour 69,99 $, le chef de la direction Mogensen a révélé que certaines des commodités incluent généralement un tarif d’avion sans l’eau embouteillée, la nourriture, et les films qui ne sont pas inclus dans le prix. Un petit sac à main pesant jusqu’à 7 kg est autorisé.

« De cette façon, vous n’aurez pas de problèmes avec les attentes », a t-il déclaré. « C’est pourquoi nous leur disons d’apporter leur nourriture, de l’eau et de télécharger un film sur leur iPad ou leur ordinateur portable avant le vol ».

James Dozer a écrit sur Travel Codex à l’époque : « Leur site était simple et fonctionnel et m’a permis de rechercher plusieurs jours à la fois pour trouver les tarifs les moins chers. Une fois que j’ai trouvé mes vols et mes dates de voyage, j’ai payé mes billets d’avion et j’ai eu l’option d’acheter des services supplémentaires tels que des sacs vérifiés et des sélections de sièges. Leur site Web vous permet même de réserver des visites et des transferts de l’aéroport ».

Mais les systèmes informatiques de WOW air sont horribles, selon Dozer, qui a averti ses lecteurs : « Si vous avez déjà pré-payé et sélectionné vos sièges, ce serait le bon moment pour vérifier vos sièges ».

Dozer a ajouté « Même si j’ai confirmé nos sièges ce matin-là pour notre vol, lorsque nous sommes arrivés à LAX, nos sièges ont été pris. Nous n’avions plus été assignés à nos sièges et quelqu’un d’autre avait déjà enregistré l’un de nos sièges. Malheureusement pour nous, les deux seuls sièges étaient situés à l’arrière de l’avion ».

Heureusement, les agents de bord ont pu s’occuper de ce souci. Mais un avertissement qui devrait accompagner le choix de ce tarif incroyablement bas à New York : « vous ne saurez jamais si vous allez pouvoir voler jusqu’à ce que vous soyez attaché à votre siège ». Selon Dozer, l’embarquement et le départ ont été retardés d’environ une heure.

