Gaza n’a pas beaucoup d’espace pour les événements culturels et il n’y a pas de cinéma approprié dans toute l’enclave mais ce week-end, le port de la ville a été transformé en un lieu de projection en plein air.

Le Festival du tapis rouge met en vedette des films axés sur les problèmes des droits de l’homme et vise à fournir aux Palestiniens, dont beaucoup au chômage, une occasion rare d’explorer leurs rêves, ou du moins de pratiquer un peu d’évasion.

Fidèle à son nom, les organisateurs du festival disposent d’un tapis rouge de 100 mètres de long.

Mais il n’y a pas de célébrités, et des milliers de Gazaouis ordinaires se tournent vers les films.

‘Les enfants et les pauvres se promènent sur le tapis’, a déclaré l’organisateur Saad al-Saworki à l’AFP avec fierté lors de la soirée d’ouverture du vendredi.

‘Ils sont beaucoup plus importants que le tapis’.

Le festival, depuis trois ans coïncide avec le Festival de Cannes et vise à montrer qu’il existe une alternative aux défilés et au glamour de son homologue français, a déclaré Saworki.

L’événement inaugural a été organisé par le réalisateur palestinien Khalil al-Muzain en 2015 dans les décombres des maisons détruites lors de la guerre de 2014 entre Israël et les dirigeants terroristes de Gaza, le Hamas.

Cette année, pour la première fois, toutes les entrées du festival sont projetées simultanément à Ramallah en Judée Samarie et dans la ville israélienne de Haïfa.

Une cinquantaine de films réalisés par des réalisateurs palestiniens et étrangers sont projetés pendant cinq jours.

Le film d’ouverture vient du réalisateur palestinien Raed Andoni, ‘Ghost Hunting’, le meilleur documentaire du Festival international du film de Berlin au début de cette année.

Il se concentre sur les techniques d’interrogatoire de la prison israélienne alors que des centaines de prisonniers de sécurité palestiniens dans les prisons israéliennes sont en grève de la faim depuis près d’un mois pour protester contre leurs « mauvaises » conditions.

La grève est menée par Marwan Barghouti, un leader du Fatah en Judée Samarie condamné à 5 condamnation à perpétuité pour organiser les meurtres d’Israéliens dans la deuxième Intifada. Il a été vu par les caméras de sécurité mangeant en cachette.

Cette année marque également le 100e anniversaire de la Déclaration de Balfour, la lettre dans laquelle le gouvernement britannique s’est engagé à créer un foyer national juif dans la terre d’Israël.

Le porte-parole du festival, Saad Abu Ramadan, a déclaré que le tapis rouge mesurait 100 mètres de long pour commémorer l’anniversaire et que certaines parties du texte avaient été inscrites.

Les Palestiniens méprisent le document, en disant qu’ils ont donné leur indépendance, alors que les Israéliens le saluent comme une reconnaissance précoce de la nécessité d’un Etat juif.

‘Les gens ont marché sur le tapis et l’ont piétiné (la promesse du ministre britannique des Affaires étrangères Arthur) Balfour’, a déclaré Abu Ramadan.

Tamara Matar, une étudiante en droit de 21 ans, a déclaré que le festival lui a donné une chance de «se sentir libre» dans la petite enclave sous le blocus israélien pendant une décennie et depuis que cette région est gouverné par une entité terroriste qui veut détruire Israel.

‘Il n’y a pas de cinéma à Gaza’, at-elle dit.

‘Je regarde des films au festival en raison du blocus et des frontières fermées, du chômage et de la crise de l’électricité que nous devons supporter’. Cette crise a été décidé par le Fatah et non Israel, dans des règlements politiques avec le Hamas, laissant en otages des milliers de palestiniens.