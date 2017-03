Dershowitz: « De toute évidence, Trump est pour la solution de deux états pour deux peuples »

Alan Dershowitz, un avocat et auteur à succès a parlé à la radio militaire israélienne ce jeudi concernant le président Donald Trump en affirmant qu’il lui avait dit qu’il a l’intention dans le plan de paix entre Israël et l’Autorité palestinienne, de proposer la solution évidente de deux états.

Dershowitz a dit qu’il avait rencontré Trump le 18 Mars dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride :

«J’ai été agréablement surpris par sa connaissance du Moyen-Orient », a déclaré Dershowitz : « Il a parlé de plusieurs sujets en plus de l’accord de paix, comme le statut de Jérusalem, la sécurité en Judée Samarie, la démilitarisation, le droit de retour. Il avait hâte de transmettre le message qu’il voulait vraiment un accord de paix « .

Dershowitz a été interrogé sur la déclaration de Trump lors de sa conférence de presse avec le Premier ministre Netanyahu à Washington, lorsque le président a dit qu’il ne se souciait pas si la solution était un ou deux états, est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

Dershowitz a répondu, « il parlait clairement d’une solution à deux Etats, dans sa conversation, il était clair qu’il n y avait pas de solution avec un seul Etat. »

Dershowitz a dit qu’il avait dit à Trump, « Le temps est venu pour les Palestiniens d’offrir un compromis. Et c’est ce que je dis au président, aussi, pour qu’il fasse pression sur les Palestiniens, comme Barack Obama a mis la pression sur les Israéliens, et que le travail ne se fait pas par un seul parti. Les deux parties doivent faire des compromis. Les deux parties doivent se livrer à ce que le premier ministre a dit , des compromis douloureux, mais cela doit venir des deux côtés « .

Dershowitz a refusé de confirmer un rapport dans Haaretz qu’il a parlé à Netanyahu et lui a livré des messages du président Trump. Cependant, at-il ajouté, «si (Netanyahu) écoute cette interview, il sera conscient du fait que le président a dit qu’il est impatient de faire une affaire, et je peux ajouter que le président a dit que Abbas est inquiet pour parvenir à un accord « .

« Je pressais le président à ce sujet, ajoutant qu’il est temps pour M. Abbas de s’asseoir à la table des négociations et d’offrir des compromis et un accord possible « , a déclaré Dershowitz.

