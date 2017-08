Les dernières informations concernant la seconde attaque terroriste à Cambrils (Espagne)

Le terrorisme djihadiste en Espagne a frappé une nouvelle cette nuit, avec une attaque au centre de Barcelone qui a tué au moins 13 personnes et blessé plus de 100.

Lors d’une opération policière subséquente de la police catalane (Mossos d’Esquadra) , cinq terroristes ont été tués après une seconde attaque à la voiture bélier dans la ville de Cambrils de Tarragone, au sud de Barcelone.

La police a rapporté que cinq membres présumés de la cellule ont percuté avec leur véhicule plusieurs personnes à Cambrils, dont sept ont été blessés, dont certains grièvement.

Après l’attaque, les policiers ont intercepté les terroristes dans la voiture qui circulait autour de la promenade, dans un rond-point près de la ville portuaire, où apparemment le véhicule a été renversé.

Lorsque les terroristes ont tenté d’échapper au véhicule il y a eu une fusillade dans laquelle quatre d’entre eux ont été tués sur les lieux et un cinquième blessé et arrêté, est mort quelques heures plus tard.

Les policiers étudient le lien possible entre l’attentat de Barcelone et celui de Cambrils, ainsi que l’explosion dans une maison dans le village de Alcanar, un jour plus tôt.

L’État islamique, à travers son agence AMAQ, a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans la capitale catalane, dont l’un des auteurs présumés, censé être le chauffeur de la camionnette qui a percuté une centaine de personnes sur la Rambla, a fui .

Deux autres détenus, tandis qu’un autre homme a été tué par les forces de sécurité en passant devant l’un des postes de contrôle de police déployées après l’attaque. Un agent a eu une fracture de la cheville, mais à l’heure actuelle aucune preuve que la personne décédée est liée à l’attaque.

L’un des détenus, originaire de Melilla, est directement liée à l’explosion.

L’autre serait la personne qui aurait loué la camionnette dans la ville de Barcelone de Santa Perpetua de la Mogoda.

Ce serait un jeune homme d’origine marocaine nommé Diss Oukabir, qui dans son compte du réseau social Facebook se fait appeler « la fouine » (belette, en traduction française).

Oukabir a vécu cinq ans en Espagne, alors qu’il avait un permis de séjour. En 2012, il a passé un mois en détention pour un crime d’abus sexuels.

À partir de 17:00 h, un van blanc a percuté la foule des citoyens sur la Rambla, beaucoup d’entre eux des touristes. Cette camionnette a été arrêté peu de temps après.

Quelques minutes après l’attaque (confirmée en quelques heures comme une attaque terroriste), les policiers d’Esquadra ont permis une large opération au centre de Barcelone, et ont arrêté les suspects.

Ils ont coupé les transports publics et ont demandé aux citoyens et aux touristes de ne pas se rendre au centre-ville.

Le président de la Generalitat de Catalogne, Carles Puigdemont, a dirigé un comité de crise après l’attaque, avec le Maire de Barcelone, Ada Colau.

A la fin, dans une déclaration au Palau de la Generalitat, la Catalogne a dit que malgré l’attaque, « cet été, restera une terre de paix, d’accueil et d’hospitalité ».

Sa réaction a entrainé une vague de manifestations de solidarité et de fraternité avec le peuple catalan par divers dirigeants politiques.

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, qui a déménagé à Barcelone a souligné que « la première priorité » sont les victimes et la solidarité de l’Espagne avec Barcelone.

Il a lancé un appel à l’unité pour briser une fois de plus le terrorisme, et a révélé que, dans un proche avenir, le gouvernement invitera le pacte contre le djihadisme. En outre, ils ont été adoptées à travers l’Etat trois jours de deuil officiel à partir de ce vendredi.

En dehors de l’Espagne, il y a eu d’autres réactions, à la fois par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre israélien.

La situation dans le centre-ville, quelques heures après l’attaque, est encore marquée par le traumatisme et le silence. Les rues montrent un aspect du désert, les touristes ont été bloqués dans les hôtels et les stations de métro et de train sont fermés.

Plusieurs témoins ont pu raconter l’horreur. « J’ai vu plusieurs personnes voler », a déclaré un chauffeur de taxi. « La plupart des blessés ne pouvaient pas se lever et il y avait beaucoup de gens en sang sur le sol », a dit un autre travailleur dans la région.

Le gouvernement, quant à lui, a donné un numéro gratuit 900400012 pour aider les victimes de l’attaque.

Les conséquences se sont propagées même à l’aéroport El Prat, où les employés de la société de sécurité, Eulen, ont temporairement suspendu la grève.