Les députés arabes pressent les jeunes druzes de se soustraire aux forces de Tsahal

Les membres de la Knesset appartenant à la Liste Arabe Conjointe encouragent en aidant une organisation qui incite les jeunes druzes à ne pas s’enrôler dans les Forces de Tsahal selon un nouveau rapport publié par l’organisation sioniste Im Tirtzu.

Le rapport se concentre sur Bladna, une ONG à but non lucratif reconnue par l’Etat, qui, selon son site officiel, «permet de renforcer la compréhension et l’application par les jeunes arabes sur les principes de la démocratie et de l’égalité entre les sexes, le pluralisme et la tolérance, l’autonomisation des jeunes et la construction communautaire « , mais dont les activités comprennent la tenue de conférences, de séminaires et des ateliers consacrés à inciter les jeunes à s’enrôler dans les FDI et le service national.

Selon le rapport, de nombreuses activités de Bladna se déroulent dans les bâtiments scolaires.

Selon l’article 109 du Code pénal israélien, une personne est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans si elle « incite une personne à se ne pas se livrer dans les forces armées ».

Le rapport explique les efforts de Bladna pour décourager l’enrôlement des jeunes druzes, qui sont obligés de servir dans les FDI, et constituent une violation flagrante de la loi.

Un exemple cité est un séminaire de « L’histoire de la druze palestinienne » de 2016 organisé par Bladna dans la ville druze de Daliyat al-Karmel, qui a souligné «l’importance de refuser de s’enrôler».

En outre, cette ONG souleve des inquiétudes selon lesquelles les activités de Bladna constituent également des actes de sédition, qui sont définis par le Code pénal comme «la promotion du conflit et de l’inimitié entre différentes parties de la population».

Les députés arabes ont publiquement soutenu Bladna et ont participé à ses événements. En avril 2017, le président conjoint de la liste arabe Ayman Odeh, Haneen Zoabi, Yousef Jabareen et Masud Ganaim ont participé à un atelier organisé par Bladna dans une école de Kfar Kanna qui a consisté à décourager l’enrôlement des FDI.

La participation d’Odeh à l’organisation remonte à 2010, lorsqu’il a parlé à plusieurs conférences de Bladna et a été présenté en tant que président du Comité de lutte contre le service national et toutes les formes d’engagement. En janvier 2017, Odeh a exprimé son soutien pour avoir refusé de s’enrôler dans une publication Twitter.

Le rapport attire également l’attention sur le financement de Bladna, qui comprend le Fonds New Israel basé aux États-Unis et les gouvernements européens. Selon les détails obtenus Bladna a reçu environ 400 000 $ de l’Union européenne en 2014/15. Le revenu annuel du groupe pour 2014 seul était de 450 000 $, selon Monitor .

Le président du Sous-comité sur Tsahal, Amir Ohana (Likoud), a annoncé son intention de convoquer une séance du comité d’urgence pour discuter des conclusions du rapport de Im Tirtzu.

« Nous ne pouvons pas permettre aux ennemis d’Israël de nuire aux FDI et à ses soldats », a déclaré Ohana. « Ces individus méprisables tentent de décourager l’enrôlement des FDI de la communauté druze, qui comprend le meilleur de nos guerriers et nos héros ».

Le chef de la direction de Im Tirtzu, Matan Peleg, a insisté sur le fait que le Fonds pour la News Israël et les gouvernements européens tentent de «faire un lavage de cerveau» des jeunes arabes contre leur intégration dans la société israélienne.

« Il est inconcevable que l’incitation anti-israélienne puisse pénétrer sans entrave dans les écoles israéliennes », a déclaré Peleg. « Il est important de noter comment ceux qui souffrent le plus sont les jeunes arabes qui ont subi un lavage de cerveau pour s’opposer à la société dans laquelle ils vivent ».

« Nous appelons le procureur général à ouvrir une enquête contre cette organisation d’agents étrangers, pour inciter le secteur druze à s’engager sur les IDF et à engager une activité séditieuse en appelant toute une population de la société à s’opposer à l’Etat », a déclaré Peleg.

