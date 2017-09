Un député du parti Shass (orthodoxe) démissionne après avoir participé au mariage gay de son neveu

Yigal Guetta est député du parti Shas (parti ultra-orthodoxe) , il a annoncé mercredi qu’il démissionnait de la Knesset. L’annonce est à l’origine de critiques du public ultra-orthodoxe, en raison de sa participation au mariage de son neveu gay avec son partenaire.

Après avoir démissionné, Guetta a écrit une lettre à Deri en lui disant qu’il le remerciait pour la confiance qui lui a permis de rejoindre le parti Shas, et qu’il croit en son leadership et continuera à agir pour lui et pour le parti si nécessaire.

Le ministre Deri a répondu qu’il respectait sa décision, l’a remercié pour ses activités et pour «l’esprit nouveau et énergique qu’il a introduit dans la faction Shas».

Les autres parties ont profité de la situation embarrassante pour accuser le parti Shas, comme le député Yair Lapid du part Yesh Atid, qui a affirmé que cette démission n’est pas tolérable. Il a écrit dans son compte Twitter que ‘Guetta est un excellent membre de la Knesset. Il est triste qu’en Israël, en 2017, un député soit obligé de démissionner parce qu’il a participé au mariage de deux personnes qui s’aiment. ‘

Le président du camp sioniste, Avi Gabbay, a également déclaré que ‘ Yigal Guetta avait 8 ans lorsqu’il a perdu les membres de sa famille dans une attaque terroriste à Kiryat Shmona ‘Son choix d’honorer sa sœur et de se tenir au mariage de son fils et de son partenaire est un exemple d’humanité familiale’.

La député Meirav Michaeli a déclaré : ‘c’est un bon moment pour se rappeler que chaque personne est née à B’Tselem’. Elle a également appelé le député Guetta à rétracter sa démission. ‘Pour Deri, je l’appelle à ne pas accepter la démission’.

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

Selon la député, Zahava Gal-On, du parti gauchiste Meretz, » Le député Guetta a fait un simple geste humain et a fait plaisir à son neveu lors de son mariage, et la pression pour le renvoyer est une honte pour le parti Shas, et j’espère qu’ils seront de son avis’. Que ‘la démission de Guetta soit regrettable et honteuse’. ‘Encore une fois, nous constatons que les membres de la Knesset ne prennent pas de décisions en fonction de leurs consciences, mais sur la base de la pression politique. Guetta a participé à un événement familial personnel et a choisi de sanctifier les valeurs juives les plus élevées, y compris «Aimez votre prochain comme soi-même».

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !