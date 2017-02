Le député Oren Hazan sur Amona :  » Naftaly Bennett a menti aux habitants ! « 

Le député Oren Hazan, qui est venu à l’avant-poste d’évacuation d’Amona, a attaqué la direction politique de la droite, qui selon lui a trompé les résidents d’Amona.

« J’appelle Naftali Bennett, l’un des ces hommes politiques et menteurs qui ont menti aux habitants de Amona en leur disant qu’ils pouvaient rentrer chez eux . Je vous invite à soutenir les résidents et j’espère que la Cour suprême acceptera le plan, et qu’il ne seront pas évacués. J’ai mal pour eux ! « .

Ce matin, les forces de Tsahal se sont déployées sur les routes de Judée Samarie par crainte d’attaques lors de l’évacuation d’Amona.

