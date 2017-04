Le député Michael Malchieli suite à l’assassinat de Sarah Halimi :  » Dans chaque génération, il y a ceux qui se lèvent et cherchent à nous détruire « 

Le député israélien Michael Malchieli qui était aux funérailles s’est exprimé suite à la mort de Sarah Halimi Z »L et n’a pas caché qu’elle a été assassinée parce qu’elle était juive :

« Dans chaque génération, il y a ceux qui se lèvent et cherchent à nous détruire », a-t-il ajouté.

L’enquête est en cours et la police de Paris vérifie plus de détails sur ce musulman de 27 ans qui a tuée cette dame âgée de 66 ans alors qu’elle dormait dans son lit en la poignardant et la défenestrant tout en criant « Allahu Akbar ».

Selon l’enquête policière, le terroriste a affirmé que le Coran lui avait ordonné de l’assassiner. I

Selon les médias israéliens, la famille de Mme Halimi affirme que l’incident était une attaque terroriste et blâme la police pour avoir tenté d’étouffer le meurtre pour des raisons politiques liées aux élections en France.

