Le député du Likoud, Yoav Kish dévoile un plan radical pour résoudre le conflit entre israéliens et palestiniens

En tant que diplomates, Yoav Kish a été convoqué ce dimanche à Paris pour discuter des moyens de relancer le processus de paix israélo-palestinien et la solution pour deux états. Le député du Likoud à la Knesset, Yoav Kisch a rendu public un plan radical pour résoudre le conflit.

Le plan de Kisch est une rupture totale du processus qui a commencé en 1993 et va formellement révoquer les accords d’Oslo, dissoudre l’Autorité palestinienne et imposer la souveraineté israélienne sur toutes les implantations et la vallée du Jourdain, mais aussi donner aux Palestiniens une région administrative autonome.

Bien que les organismes et les représentants politiques palestiniens soient extrêmement improbables à accepter son plan, Kisch fait valoir qu’Israël ne peut plus attendre que les Palestiniens acceptent une proposition et indique que les considérations de sécurité empêchent un Etat palestinien souverain de toute les façons.

Cela étant le cas, a-t-il dit, Israël et le Likoud, en particulier, devraient maintenant prendre l’initiative de faire avancer un plan qui sert le pays et ses intérêts, et sert les objectifs et les exigences de sécurité.

« Alors que nous entrons dans l’ère de Trump, nous ne pouvons pas rester passifs, nous devons venir avec notre propre plan », dit Kisch sur The Jerusalem Post. « Le plan d’autonomie représente une alternative réaliste aux propositions dichotomiques de la gauche et la droite, et offre un avenir meilleur et plus prometteur pour l’Etat d’Israël.

Ce plan permettra d’éviter la création d’un Etat terroriste au cœur de la Terre d’Israël et permettra à l’Etat d’Israël de préserver son caractère particulier en tant qu’Etat juif et démocratique ».

Selon le plan de Kisch, les Palestiniens recevront 39% des territoires de la Judée Samarie, contenant la grande majorité de la population palestinienne dans le territoire, qui serait régi par un conseil d’administration palestinien.

Certaines zones de la région autonome palestinienne ne seraient pas territorialement contiguës avec d’autres domaines, mais sont reliées par ce qui appelle la « Zone I », qui serait sous souveraineté israélienne, mais qui pourrait être fréquentée librement par les citoyens palestiniens de la région autonome, ce qui leur permet une liberté de mouvement entre tous les centres de population.

De cette façon, Kisch fait valoir que « nul ne sera évacué de son domicile, Juif ou Arabe », tandis que la liberté de mouvement pour les deux groupes pourrait être préservée.

Israël aura le contrôle total de la sécurité sur la région autonome palestinienne, mais l’armée israélienne n’aura pas des bases militaires sur son territoire.

Jérusalem resterait entièrement à l’intérieur d’Israël, bien que les quartiers arabes de la ville située à l’extérieur de la barrière de sécurité seraient administrativement séparés de la ville avec leurs propres juridictions municipales.

Le statut des 100.000 Arabes palestiniens vivant dans ces quartiers demeurera le même, mais ils seraient en mesure de demander la citoyenneté dans la région autonome s’ils le souhaitaient, bien qu’ils renoncent à leur citoyenneté israélienne, ce faisant.

Les réfugiés palestiniens et leurs descendants ne seraient pas en mesure d’obtenir la résidence en Israël ou dans la région autonome palestinienne.

Et selon les termes du plan, quelque 20.000 Palestiniens vivant à l’extérieur de la région autonome dans la zone auront une résidence israélienne et seront en mesure de choisir si oui ou non ils veulent une citoyenneté autonome soit israélienne ou palestinienne.

Le conseil d’administration palestinien serait un organe élu par la population palestinienne dans la région autonome, et la question de la souveraineté définitive sur l’entité serait laissée ouverte pour une décision finale dans le futur.

Kisch reconnaît qu’il y a une forte possibilité que les Palestiniens ne soient pas d’ accord pour participer à leur propre administration dans de telles circonstances et dit que dans une telle situation Israël aurait à assumer la responsabilité pour l’exécution de la vie civile et administrative palestinienne.

Cependant, malgré le statut inégal des Palestiniens sous administration israélienne, et leur incapacité à voter dans un parlement souverain, il ne croit pas qu’Israël serait soumis à des sanctions internationales.

Kisch a fait valoir que les allégations de l’apartheid sont déjà faites contre Israël aujourd’hui.

« Je ne laisserai jamais les Arabes vivant en Judée-Samarie le droit de vote à la Knesset car cela compromettrait le caractère juif de l’Etat, mais nous ne pouvons pas non plus permettre un Etat palestinien en raison du risque de sécurité » , a-t – il dit.

« Le plan n’est pas parfait, et je ne peux pas résoudre ce problème à l’heure actuelle… il serait poussé au loin dans l’avenir, quand une solution dans une discussion régionale avec l’Egypte et la Jordanie pourrait arriver ».

Kisch a dit que dans certaines circonstances, les Palestiniens pourraient être en mesure d’exercer finalement leur droit de vote dans un parlement souverain dans l’un des pays de la région, mais il reconnaît que cela est peu probable dans un avenir proche.

« Le plan d’autonomie ne prétend pas être parfait, mais il est douteux qu’une solution parfaite peut être trouvée au conflit judéo-arabe… Ce plan renforcera la sécurité de l’Etat d’Israël et son avenir en tant que pays juif et démocratique, accordant un maximum d’avantages aux Arabes en Judée-Samarie par voie de définition de la zone autonome », a-t – il dit.

En ce qui concerne sa faisabilité politique dans la constellation politique actuelle en Israël, Kisch dit que Netanyahu n’a pas voulu en discuter avant que le président élu Donald Trump prenne ses fonctions, mais qu’il se réunira avec le premier ministre peu après le 20 Janvier pour discuter du plan avec lui.

