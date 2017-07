Un député israélien expulsé du Mont du Temple pour avoir prié :  » Ce fut le plus beau jour de ma vie »

Le controversé ex-candidat du parti juif pour la Knesset a été l’un des visiteurs qui a violé les règles interdisant la prière juive sur le Mont du Temple , ce mercredi, incitant son expulsion par la police, il est l’un des hommes à demander que soit fermer ce site aux musulmans.

Le site a réapparu comme un point d’éclair ces derniers jours, avec des manifestations violentes pour protester contre le placement de détecteurs de métaux aux portes du mont du Mont du Temple suite à une attaque terroriste la semaine dernière. L’attaque mortelle du vendredi dernier est suite au massacre de trois Israéliens arabes qui ont émergé du complexe et ont abattu deux policiers qui surveillaient l’une des entrées.

Le mont du temple est le site le plus saint du judaïsme, l’endroit où se tenaient les deux anciens temples juifs. C’est le troisième site le plus saint de l’islam, comme l’endroit où le prophète Mohammed est monté au ciel.

Israël a capturé le Mont du Temple et le reste de la Vieille Ville et de Jérusalem-Est depuis la Jordanie en 1967, et a étendu sa souveraineté, mais il a laissé l’autorité administrative au sommet du Mont dans les mains du Waqf jordanien (la confiance musulmane) et a institué un statu quo ou un accord qui permet aux juifs de se rendre sur l’endroit mais ne pas y prier. Les gardes du Waqf et la police israélienne qui escortent des groupes juifs sur le Mont du Temple ont sortit les Juifs qui disaient des supplications silencieuses ou réciter des passages liturgiques.

Dans une vidéo de 11 minutes diffusée sur YouTube depuis sa visite de mercredi, le rabbin Jeremy Gimpel a déclaré qu’il allait sur le site dans l’espoir qu’il serait, pour la première fois, autorisé à prier ouvertement.

« C’est probablement l’un des jours les plus excitants que je puisse jamais me souvenir. Le Mont du Temple est ouvert aux juifs pour y prier réellement « , a répondu Gimpel, à tort, au début de la vidéo, qui a suivi son expérience avant, pendant et après sa visite au site sacré.

À la suite de l’attentat terroriste, dans lequel les trois hommes armés arabes et israéliens ont tué deux policiers druzes israéliens, Israël a pris la rare décision de fermer le complexe poour l’enquete. Il a rouvert le site aux musulmans dimanche et aux non-musulmans lundi. Depuis qu’il a été rouvert à des non musulmans, un certain nombre d’incidents ont été enregistrés sur des Juifs en priant sur le site.

Debout au mur de l’Ouest avant de descendre la rampe qui emmène les visiteurs non-musulmans au Mont du Temple, Gimpel a déclaré dans la vidéo: «Il est temps que nous allions au-dessus du mur. Il est temps pour nous d’aller au-delà de nos obstacles. Il est temps pour une nouvelle ère dans l’histoire juive « .

Quelques instants plus tard, cependant, Gimpel a déclaré à la caméra qu’un agent de police l’informait qu’il ne serait pas autorisé à y prier. « Je ne peux pas le croire. Mon coeur est littéralement brisé, « dit-il.

Sur le Mont du Temple, la police a permis au groupe juif de se tenir dans une méditation silencieuse mais leur a dit qu’ils ne seraient pas autorisés à bouger leurs lèvres. Mais surmonté par ce qu’il appelait «une explosion spirituelle», Gimpel a méconnu les instructions et s’est prosterné sur le sol, face à la zone où le centre du Temple juif se tenait.

« J’espère que vous n’êtes pas fâché contre moi, mais je dois faire ce que je dois faire », a-t-il raconté en disant à l’agent de police qui l’a traîné du site, tout en décrivant l’incident comme « le point culminant de ma vie ».

Après l’incident, le chef de la police de Jérusalem, Yoram Halevi, a brièvement ordonné la fermeture du site à des non-musulmans. « La police israélienne opère pour faire respecter la loi et les règles du site et ne permettront à quiconque de violer la loi en aucune façon », a déclaré un communiqué de police.

Gimpel, né d’Amérique, n’est pas étranger à la controverse sur ses vues sur le Mont du Temple.

À la veille de l’élection de 2013, où il a été classé 14e sur la liste du parti Habait Hayeoudi, Gimpel a été largement critiqué lorsque des images ont émergé d’un discours de 2011 en Floride dans lequel il a parlé de la possibilité théorique de faire exploser la Mosquée pour en cortir le troisième temple à sa place.

Dans son discours, Gimpel a demandé à son auditoire dans une église de Floride d’imaginer « le dôme d’or » – le sanctuaire musulman de 1300 ans au sommet de la monture. « Disons que le dôme a été soufflé et nous avons posé la pierre angulaire du temple », a déclaré Gimpel avec enthousiasme. Il a dit à l’auditoire chrétien qu’ils seraient certainement tous pressés d’être en Israël si cela arrivait. Gimpel a ajouté qu’il s’abstient d’exprimer des sentiments plus radicaux depuis l’enregistrement du discours.

Gimpel, qui dirige maintenant le réseau de radiodiffusion de la Terre d’Israël visant à promouvoir Israël auprès des chrétiens évangéliques, a appelé jeudi le gouvernement israélien à changer le statu quo sur le mont du Temple pour permettre une pleine prière juive .

« Les juifs sont une minorité au Moyen-Orient et bien que nous ayons notre propre pays, nous n’avons pas encore la liberté sur notre site le plus sain. Il est temps que le gouvernement d’Israël protège notre liberté de religion et la liberté de tous ceux qui cherchent à prier sur le Mont du Temple « , a-t-il déclaré. « Israël se targue d’être la seule démocratie au Moyen-Orient, mais en ce qui concerne la liberté et l’égalité des juifs, Israël est moralement déficient ».

Israël a dit à plusieurs reprises qu’il n’a pas l’intention de changer le statu quo au Mont du temple mais Gimpel a déclaré que la situation a changé « lorsque les Arabes musulmans ont tué 2 policiers israéliens. Ils ont changé de statut et Israël doit répondre avec conviction et clarté morale « .

« Jusqu’à ce que nous arrivions à un endroit où les musulmans respectent la liberté de prière juive, soit par un processus de maturation, soit par la soumission à l’autorité d’Israël, cette guerre ne finira jamais », a-t-il déclaré.