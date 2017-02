Le député Haredi Israël Eichler compare la Cour suprême en Israël à « l’empire du mal » et « le Kremlin »

Le président et député du parti United Torah & Judaism, Israël Eichler s’est exprimé ce mercredi concernant la Cour suprême d’Israël sur sa décision d’expulser les 41 familles Juives de Amona, et de démolir ses bâtiments et synagogue en réponse à l’attente répandue que le tribunal allait tuer la Loi sur la réglementation qui a été adoptée par la Knesset plus tôt cette semaine.

Parlant à la station de radio Kol Barama, Eichler a appelé la haute cour l' »empire du mal » et le « Kremlin », et a déclaré que les juges sont des « rechaims » qui veut dire « méchants et ne respectant pas la Thora ». Il a accusé l’ancien président de la Cour suprême Aharon Barak de mener « une révolution contre le gouvernement par la loi ».

« Nous avons pensé que la Loi sur le règlement était une loi importante, pour empêcher l’empire du mal de jeter les gens hors de leurs maisons pour aucune raison », a déclaré Eichler. « Il n’y a pas de justification pour quelques juges de la Cour suprême et » rechaim » qui ont décidé de rompre le cou de ces colonies, et de mener une politique contre le gouvernement et la Knesset ».

« Pour déloger une personne de sa maison avec ses enfants, cela équivaut à une expulsion ou un transfert », a souligné Eichler.

Le député a également comparé la manœuvre du tribunal de grande instance à la façon dont les bolcheviks ont pris la Russie en 1917.

« Quand vous donnez à un groupe de fonctionnaires non élus le droit de gouverner et de révoquer le droit des représentants du peuple à adopter des lois, c’est une révolution dictatoriale comme beaucoup d’autres révolutions dans un monde de dictateurs avec diverses justifications ».

Eichler a dit plus tard Walla : « Nous devons revenir à un gouvernement démocratique. La Knesset et le gouvernement ont perdu leur autorité. Le peuple ne choisit pas la Cour suprême, et les juges ou tout ces fonctionnaires. Les représentants élus du public décident des lois de la Knesset, et quand quelqu’un, que ce soit un juge ou un fonctionnaire qui décide qu’il n’aime pas une loi de la Knesset – c’est la dictature ».