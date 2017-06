Le député du Hamas Marwan Abu Ras : « Hitler haïssait les Juifs car c’est un peuple perfide et traître »

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV

Selon MEMRI, dans un sermon du vendredi prononcé à Gaza, le député du Hamas Marwan Abu Ras a déclaré que, tout au long de l’histoire, « les Juifs ont été le plus abhorré des peuples » et qu’Hitler détestait les Juifs « car c’est un peuple perfide et traître ». Critiquant le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui « met son peuple en état de siège pour plaire aux Juifs », Abu Ras a précisé : « Nous aspirons à libérer la Palestine dans son intégralité… de Ras Al-Naqoura [Rosh Hanikra] à Umm Al-Rashrash [Eilat] ». Le sermon a été mis en ligne le 21 avril 2017. Extraits :

Marwan Abu Ras : L’histoire montre qu’en tout temps, les Juifs ont été les plus abhorrés. Tout au long de l’histoire, la race la plus haïe fut la race juive. […] Les gens ne détestent aucune race autant que la race juive. À l’époque moderne, qui a donné Hitler… S’il est vrai qu’il fut un criminel et un tyran, ceux qu’il haïssait le plus étaient les Juifs. Pourquoi haïssait-il les Juifs ? Parce que c’est un peuple perfide et traître. […]

Par conséquent, nous ne pourrons jamais accepter les Juifs, même s’il nous en coûte notre sang et nos âmes. Quiconque accepte les Juifs doit se préparer au Jour du Rassemblement [Jour du Jugement], car il se retrouvera rassemblé avec Rabin, son bien-aimé Peres, et Sharon. [Mahmoud Abbas] allait jusqu’à s’enquérir de la santé des chèvres de [Sharon]. Notre président a dit une fois à Sharon : « Je me souviens que lors de ma dernière visite [à votre ferme], vous aviez une chèvre malade. Comment va-t-elle ? J’espère qu’Allah l’a guérie ». Il s’enquerrait du bien-être des chèvres de Sharon ! Et maintenant il assiège son peuple pour faire plaisir aux Juifs !

Il profère de graves menaces contre Gaza. Quel crime a commis Gaza ? Gaza est tenace. Est-ce un crime ? Gaza veut vivre dans la gloire et l’honneur. Est-ce un crime ? Gaza veut résister aux Juifs et s’accrocher à ses armes. Est-ce un crime ? Gaza veut la fierté pour son peuple et les nations arabes et islamiques. Est-ce un crime ? Si Gaza a commis ces crimes, nous sommes fiers de ces crimes, nous sommes honorés de les commettre et nous les poursuivrons. Nous nous accrocherons à nos armes et n’y renoncerons jamais, car elles sont notre honneur et notre gloire et ce qui met en rage notre ennemi. Si quelqu’un est énervé par les armes de notre résistance, cela ne peut signifier qu’une chose : qu’il est du côté de notre ennemi. Il est notre ennemi. Il nous déteste tout comme nos ennemis nous détestent. […]

Nous ne nous battons pas pour défendre Gaza seule. Nous nous battons pour libérer la Palestine dans son intégralité, de Safed… Désolé, je veux dire de Ras Al-Naqoura [Rosh Hanikra] à Umm Al-Rashrash [Eilat]. C’est cela la Palestine. Elle retournera à la nation arabe et islamique.

