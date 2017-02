Le député du Hamas : « Les Juifs recrutent des filles avec le sida et infectent les Arabes »

La chaîne arabe du Hamas n’a pas fini de raconter des histoires invraisemblables, pour laisser croire aux plus naïfs que le peuple Juif est le satan, comme cela a été fait aussi avant la Shoah avec les NAZIS et les Protocoles de Sion.

Ce 6 janvier 2017, le député du Hamas, Marwan Abou Ras, a parlé à la mosquée de Gaza en citant une hadith antisémite qui dit que les » arbres et les pierres ont déclaré que les Juifs étaient la « nation la plus sale » dotée des « pires valeurs morales que l’humanité connaisse ».

De plus, il a ajouté que des prostituées dans les rangs de leur armée voulaient « attirer les Arabes dans leurs pièges », et que Tsahal envoyait « des filles infectées du sida pour qu’elles forniquent avec de jeunes musulmans » et qu’ils autorisent la contrebande de drogue et de tabac par les tunnels de Gaza, tout en empêchant l’entrée de marchandises utiles.

Ces informations complètement absurdes sont malheureusement entendues par une population manipulée par le mensonge et la désinformation, et les menaces ne sont pas vaines :

« La victoire arrive bientôt. Leur Etat est sur le point de disparaître. Il faut détruire les Juifs criminels et ceux qui les aident et les soutiennent, ainsi que ceux impliqués dans une coordination sécuritaire avec eux ! » a t-il ajouté.

Son discours en entier traduit par Memri : Qui sont [les Juifs] ? C’est le peuple le plus sale, la nation la plus sale. Ils ont les pires valeurs morales que l’humanité connaisse. Dès qu’un prophète leur disait quelque chose qui les attirait, ils le suivaient. Mais si un prophète les contredisait, même sur une question des plus triviales, soit ils le traitaient de menteur, soit ils le tuaient. Ils ne se sont jamais comportés autrement, car leurs valeurs morales sont mues par la traîtrise et la trahison. Ils se moquent des valeurs morales, de l’honnêteté ou de l’honneur. Ils ignorent la signification de l’honneur. Savez-vous qui les Juifs recrutent dans les rangs de leur armée, une armée qui sera bientôt vaincue, avec l’aide d’Allah ? Ils recrutent des prostituées pour attirer les Arabes dans leurs pièges, et dans les pièges de leurs agences de renseignements. Ainsi, s’ils recrutent des filles pour piéger les gens, que reste-t-il de leurs valeurs morales ? […]

Ils furent les premiers à répandre l’usure, les premiers à diffuser les sales films et sites pornographiques. Ils sont en tête du peloton de la propagation des drogues et de l’alcool. […] Savez-vous quelle marchandise entre dans Gaza en grandes quantités, sous la bénédiction de l’ennemi ? Les drogues. Seulement les drogues. La seconde marchandise est le tabac. Ceux qui veulent effectuer de la contrebande de drogues ou du tabac peuvent le faire librement, mais faire passer une marchandise utile à Gaza ? C’est interdit. […] Ô Juifs criminels, Allah nous a décrit vos attributs. Vous ne pouvez rester sur notre terre. Nous ne renoncerons pas à un seul pouce de notre terre.

Mon message à notre nation islamique est : revenez à la raison ! Sachez que cet ennemi est votre ennemi, tout comme il est notre ennemi. Je ne comprends pas ce qui traverse l’esprit de ces Arabes. L’ennemi déclare ouvertement que sous couvert de tourisme, il envoie des filles infectées du sida forniquer avec des jeunes musulmans, afin de répandre la fornication et le sida au sein de la jeunesse musulmane. […]

Mes frères, armez-vous de patience. La victoire arrive bientôt, avec l’aide d’Allah. Leur Etat est sur le point de disparaître. Nous ignorons comment cela se produira exactement, mais nous savons ce que notre Seigneur et notre Prophète nous ont dit. Le temps des miracles est à nos portes. Certains miracles se sont déjà produits. Nous voulons entendre les pierres et les arbres appeler les musulmans et dire : « Ô musulman, ô serviteur d’Allah, il y a un Juif derrière moi. Viens le tuer ! » La seule exception sera l’arbre Gharqad, car c’est l’arbre des Juifs. Mes frères, sachez que les personnes, les pierres et les arbres haïssent tous [les Juifs]. Chacun sur terre hait cette nation sale, une nation extrinsèque à l’Humanité. Ce fait a été explicité par le Coran et par la Sunna. Ô Allah, détruis les Juifs criminels et ceux qui les aident et les soutiennent, ainsi que ceux impliqués dans la coordination sécuritaire avec eux ! Ô Allah, frappe-les d’un coup retentissant, car ils ne Te conviennent pas. »