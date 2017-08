Le député Gafni et le « combat » de Yehouda Glick pour le Mont du Temple. « Cet homme est stupide et irresponsable (entraînant de nouvelles attaques ) »

Le député du parti religieux orthodoxe, United Torah Judaïsme Gafni a montré une forte opposition au député israélien Yehouda Glick et son comportement concernant le Mont du Temple, « Ses actions sur le Mont du temple créent des problèmes et des drames comme la perte de vies humaines juives ( comme la famille de Halamish) lors de la nouvelle intifada » .

Rapidement, le député Yéhouda Glick a répondu : ‘Le Mont du temple est destiné uniquement à ceux qui veulent maintenir la parole de Dieu et ceux qui sont convaincus que les terroristes sont ceux qui sont coupables de terrorisme, et non les Juifs’.

La montée des membres de la Knesset au Mont du Temple a conduit le député Moshe Gafni du Judaïsme de la Torah à attaquer ceux qui veulent que tous les Juifs se rendent sur le Mont du temple malgré une loi juive qui

l’interdit , permettant au seul Cohen Gadol se s’y rendre comme cela se faisait du temps du Beth Hamikdash.

Gafni qui est aussi le président du Comité des finances a dit sur le journal orthodoxe Yated Ne’eman, que la raison de sa reaction est « précisément parce que c’est le lieu le plus sacré pour le peuple juif ». Selon lui, juifs qui se rendent sur le site conduisent à une escalade de la situation sécuritaire et mettent en danger la vie des gens . »Cela vaut encore plus après avoir prouvé que, sur le Mont du Temple, il y a des problèmes qui mettent en danger la vie des autres israéliens et crée une intifada, comme cela a déjà été prouvé par le passé.

En effet, le terroriste qui a tué trois membres d’une même famille l’a fait selon lui pour interdire les juifs « colons » de se rendre sur le Mont du Temple qui est pour lui et les musulmans la Mosquée Al Aqsa sans aucune lien avec la présence juive sur ce site qui est pourtant , le plus saint du judaïsme.

Les commentaires de Gafni sont un préalable à une réunion prévue pour demain, qui devrait autoriser les députés à se rendre une seule fois sur le site. Cette initiative vise à examiner l’impact au public sur ce lieu ou la tension peut dégénérer dans toute la région.

Gafni a condamné cette initiative, en disant qu’il « est fermement opposé à cette décision malheureuse et a protesté contre cela. » Le député Yehuda Glick a répondu à Gafni:

‘ La lettre est venue à vous par hasard. Elle ne vous a pas été destinée, mais adressée à ceux qui souhaitent accomplir la parole de Dieu (‘Son prochain vous demandera et lui apportera son nom’), et à ceux qui sont convaincus que les terroristes sont ceux qui sont coupables de terrorisme, et non les Juifs » .

Attendons demain, et voyons la situation sécuritaire du pays après la visite des députés pour cette unique journée sur le Mont du Temple…